Wim Heeres (Adfiz): ‘Ik heb nog nooit sturing van verzekeraars ervaren’

Adfiz wilde een voorzitter uit eigen gelederen. En dat is gelukt met ondernemer Wim Heeres die sinds mei 2015 de brancheorganisatie aanvoert. In een interview in nummer 26 van am:magazine praat hij over het provisieverbod, vakbekwaamheid, productsturing en Adfiz.

Over het provisieverbod:

“Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen adviseerde je altijd ongevraagd aan starters en zzp’ers en er kwam dan vanzelf een moment dat ze inzagen dat het nodig was. Na maanden of na jaren. Nu moet je meteen advieskosten rekenen. Dat maakt de toegankelijkheid complexer. Een goed intermediair geeft ook ongevraagd en onbetaald advies aan relaties die al in de boeken staan. Een klant kan namelijk niet altijd zelf beoordelen of hij iets nodig heeft. Ongevraagde advisering is door het provisieverbod een stuk moeilijker geworden.”

Over mogelijke sturing in het intermediaire kanaal:

“Als een intermediair zich wil financieren om een portefeuille te kunnen kopen, dan moet hij naar een bank of naar een verzekeraar. En als daar een goed contract onder ligt, nou, daar heb ik geen moeite mee. Als er maar geen enkele vorm van productiedwang in zit. Ik heb zelf in de afgelopen 35 jaar geen enkele sturing ervaren. Er is geen verzekeraar geweest die sturend in mijn kantoor heeft opgetreden. De enige discussie die ik wel eens heb gehad, ging om efficiency: is dit bestand niet een beetje klein? Als ik dat ook vond dan bracht ik ze naar een ander, mits dat ook goed was voor de klant. En ik ben al snel met het DAK gaan werken zodat ik overal toegang kreeg. Maar het liefst werkte ik rechtstreeks.”

Over vakbekwaamheid:

“Op een gegeven moment is de suggestie gewekt dat al die diploma’s die we hadden, Assurantie A en B, niks voorstelden. Ik denk dat een hele beroepsgroep een heel klein beetje… nou, laat ik zeggen… dat had anders gekund. Ik vind dat het vakbekwaamheidsstelsel gemoderniseerd moet worden. Het is wat ouderwets om een beroepsgroep elke drie jaar examen te laten doen. Permanent actueel zijn is nu nog vormvrij, maar dat kunnen we wat strakker organiseren en dan kunnen we die examens afschaffen. Dan hebben de mensen ook weer zin om er een diploma bij te halen. Want dat is bijna gestopt. Iedereen is alleen maar aan het herhalen.”

Over zijn voorganger Loek Hermans:

“Elke periode behoeft zijn voorzitter. Loek heeft ons veel geleerd om onze communicatie naar de politiek te professionaliseren. En uiteraard had hij zijn contacten. Maar die hebben wij intussen ook. Ik heb bijvoorbeeld al persoonlijk contact gehad met minister Dijsselbloem. En ik zit in het hoofdbestuur van MKB-Nederland. Ik kom in die hoedanigheid bijvoorbeeld op de Prinsjesdagborrel en dan heb je de vrijheid om een minister aan te spreken.”

Over het aantal Adfizleden:

“Door indikking is het aantal leden door de jaren heen gedaald, ik heb zelf de afgelopen jaren vier Adfizleden overgenomen. Maar het gaat ook om bereik, ik durf te zeggen dat 90% van de zakelijke adviezen in Nederland door een Adfizkantoor wordt gegeven. En er komen nieuwe leden bij, kleine en grote. Niet-leden beginnen te ontdekken dat ze voor een lage prijs veel kunnen krijgen en ook hun vakgenoten kunnen ontmoeten. Ze zijn daardoor veel minder eenzaam.”

