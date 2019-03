Van der Noordaa wil meer geld zien van NN

De zak geld die NN Group voorhoudt, mag wel wat gevulder: “Onze reactie is duidelijk: dit is geen reële waardering van Delta Lloyd. We hebben het over een bedrijf dat op de weg terug is. We hebben heel serieus naar het bod gekeken, maar de waardering is zo laag dat we het naast ons neerleggen”, aldus Van der Noordaa, die daarmee de bal weer terugkaatst. NN moet zich nu beraden of het bod van € 2,4 mld verhoogd gaat worden. Want de Delta Lloyd-topman sluit een overname niet uit: “Per se zelfstandig willen blijven, dat zou ik naïef vinden. Zo werkt het niet bij een beursfonds. De waardering is een heel belangrijk probleem. Maar als stakeholderbedrijf kijken we ook naar de gevolgen voor klanten, voor medewerkers en voor de maatschappij.”

Op de weg terug

Ook al bood NN een prijs per aandeel die een stuk boven de huidige koers ligt, Van der Noordaa vindt dat meer dingen prijsbepalend zijn dan de beurskoers: “Het zal u niet ontgaan zijn dat er een duidelijke positieve trend zat in het aandeel. En dan neem je de vooruitzichten. We hebben nu een sterke kapitaalbasis. We hebben een interimdividend uitgekeerd, dat straalt vertrouwen uit. En de timing: we zijn op de weg terug. We willen graag dat onze aandeelhouders profiteren van de weg omhoog, anders is het frustrerend voor hen. Daar komt bij: als er in Nederland een consolidatie is, heb je belangrijke kostensynergie. Je hoeft investeringen maar een keer te doen, in platforms bijvoorbeeld. Je kunt efficiënter met kapitaal omgaan en met financiering. De aandeelhouders van Delta Lloyd zullen een flink stuk van die synergieën moeten krijgen.”