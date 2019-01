Tussenpersoon voor rechter wegens omkoping

Financieel adviseur Remco P. van het voormalige Larense adviesbureau FiFa Finance staat voor de rechter wegens omkoping van de voormalige treasurer van de Rotterdamse woningcorporatie Havensteder. De verdachte zou in totaal 166.000 euro aan steekpenningen hebben betaald aan kasbeheerder Arjan H. die ook voor de rechter staat. FiFa Finance speelde eerder al een belangrijke rol bij de handel in rentederivaten die bijna tot de ondergang van woningbouwcorporatie Vestia leidde.

FiFa Finance regelde in het verleden krediet- en derivatenlijnen tussen corporaties en banken. Daarbij maakt het adviesbureau gebruik van het netwerk dat Remco P. en andere bestuurders van het adviesbureau in de semi-publieke sector. Gewezen kasbeheerder Arjan H. van Havensteder bekende vanmorgen bij de zitting voor de rechtbank Rotterdam in totaal 166.000 euro te hebben ontvangen van P. Het leeuwendeel van het geld maakte P. naar eigen zeggen over naar het Zuid-Afrikaanse bedrijf van de broer van H. maar hij overhandigde de voormalige kasbeheerder van Havensteder ook rechtstreeks twee envelopjes met € 3000.

Doorbetalen van provisie

Volgens P. ging het bij de betalingen om het doorbetalen van de provisie die hij ontving van de bank. Het ontvangen van provisie was in zijn ogen heel normaal. “Tegenwoordig gaat dat anders, is alles veel transparanter.” Ook de voormalige treasurer ziet het schuiven met geld niet als omkoping. “Ik leverde geen tegenprestatie, deed gewoon mijn werk.” Wel heeft Arjan H. bekend voor dat werk valse facturen te hebben opgesteld, facturen die adviseur Remco P. naar eigen zeggen kreeg van de broer van Arjan H. P. heeft de financiële dienstverlening verlaten en werkt nu als webdesigner. Zijn advocaatkosten worden wegens geldgebrek betaald door zijn moeder.

Vestia bijna ten onder

FiFa Finance was ook de tussenpersoon in de Vestia-affaire. Het adviesbureau zou de corporatie tegen betaling van miljoenen euro’s aan steekpenningen hebben opgezadeld met kredieten en derivaten die vier jaar geleden bijna tot de ondergang van de corporatie leidde.

Op de liveblog van RTV Rijnmond een verslag van de zaak tegen de adviseur en de kasbeheerder.