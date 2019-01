Teleperformance mag nu zelf adviseren en bemiddelen

Klantcontactbedrijf Teleperformance Benelux gaat voor banken en verzekeraars adviseren en bemiddelen in financiële producten. Het bedrijf heeft sinds begin deze maand de daarvoor benodigde uitgebreide vergunning van de AFM in huis. De advisering strekt zich uit van advies op het gebied van schadeverzekeringen (particulier en zakelijk) tot aan hypotheken en betaalrekeningen.

Teleperformance Benelux had al een beperkte Wft-vergunning en deze is per 1 oktober uitgebreid met de modules ‘bemiddelen en adviseren in schadeverzekeringen particulier en zakelijk’, ‘inkomensverzekeringen’, ‘zorgverzekeringen’, ‘vermogen’, ‘hypothecair krediet’, ‘consumptief krediet’, ‘elektronisch geld’ en ‘spaarrekeningen en betaalrekeningen’. Met de uitbreiding van de vergunning wil Teleperformance haar werkveld verbreden en inspelen op de uitdagingen die banken en verzekeraars hebben bij “het bieden van een excellente customer experience.”

Permanente vakbekwaamheid

Het klantcontactbedrijf, wereldwijd actief met telefoon, mail, chat en social media, zegt bewust te hebben gekozen voor een langzame entree in de markt om zo te voldoen aan alle eisen van de toezichthouder, onder meer op het gebied van vakbekwaamheid en aansluiting bij het BKR. “Alle telefonische adviseurs zijn in het bezit van de benodigde Wft-diploma’s en de permanente vakbekwaamheid is geborgd.”

Inzetten in acquisitietraject

In april 2015 kreeg CanvassCompany als eerste ‘acquisitiebureau’ een vergunning van de AFM om te adviseren en bemiddelen in financiële producten. Voordien moesten banken en verzekeraars eigen mensen de benodigde Wft-diploma’s laten halen om ze mogen in te zetten in het acquisitietraject.