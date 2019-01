Opleiding Business Continuity Management (BCM)

De onderlinge afhankelijkheid van bedrijven en organisaties in de keten neemt alleen maar toe. Steeds meer bedrijven in het MKB krijgen de vraag of ze voorbereid zijn op calamiteiten. Dé gelegenheid voor adviseurs om hierin de gesprekspartner te zijn of te worden voor hun zakelijke klant. Daarom hebben we voor adviseurs een verbreding en verdieping ontwikkeld op het vakgebied van Business Continuity Management (BCM).

BCM en advies

Met het adviseren en toepassen van BCM beperk je de schade in tijd en omvang van een onderneming. Bij een calamiteit is het van levensbelang de meest kritische bedrijfsactiviteiten zo snel mogelijk weer door te laten gaan. Dat kan door herstel of uitwijken van die activiteiten. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 60% van de bedrijven met een calamiteit, na 3 jaar niet meer bestaat. Om met veerkracht op een calamiteit te reageren is het essentieel om een onderneming goed voor te bereiden met een Business Continuity Plan. Dat is een van de onderdelen van BCM. Tijdens de opleiding leer je hoe je BCM in de praktijk toepast en welke rol je als adviseur daarin kunt spelen.

Wat levert het op?

De opleiding BCM is een vernieuwend en exclusief onderdeel binnen Risicomanagement voor adviseurs. Na de opleiding heb je een goede theoretische kennis van BCM. Ook ben je in staat om deze direct toe te passen in de praktijk. De aanvullende diensten, zoals software en formats, ontzorgen je en zijn een hulpmiddel om nog beter inzicht te geven. En om BCM toe te passen in de praktijk.

Programma

Kijk voor een uitgebreid overzicht van het programma, aanvullende diensten en kosten op de website van Voorzie.

Data



Dag 1, donderdag 10 november 2016

Dag 2, donderdag 26 januari 2017

Dag 3, datum volgt

Update middagen op vrijdagmiddag 19 mei en 15 september 2017

Inschrijven



Meer weten over de opleiding? Neem dan contact op met Gerard Rooks, Business Consultant Voorzie, via telefoonnummer 06 22 40 90 96 of stuur een mail naar gerard.rooks@achmea.nl.

Direct inschrijven kan hier: Schrijf je in voor de opleiding BCM .