Onderzoek: financieel adviseur in hogere segment doet het beter

“De financieel adviseur bestaat niet. Dit blijkt ook weer uit het meest recente onderzoek”, aldus Michel van Dam, commercieel directeur van Legal & General. “Als levensverzekeraar richten wij ons vooral op financieel adviseurs die relaties adviseren met wat hogere inkomens. In dat segment zijn consumenten meer dan gemiddeld kritisch op de dienstverlening. Financieel adviseurs die binnen dat segment werken blijken op een aantal eigenschappen beter te presteren dan gemiddeld.”

NPS

Zo is de Net Promotor Score (de mate waarin klanten hun adviseur willen aanbevelen) bij de groep adviseurs die zich op de hogere inkomens richt, significant hoger dan bij adviseurs die zich niet specifiek op het hogere segment richten. Het gaat om + 16 versus + 4. Bovendien,zo blijkt uit het onderzoek, wordt deze groep adviseurs meer dan gemiddeld positief door de consument beoordeeld op zaken als kwaliteit van communicatie, inlevingsvermogen en betrouwbaarheid in afspraken.

Proactief handelen

Uit het onderzoek (uitgevoerd door onderzoeksbureau MWM2) komt verder naar voren dat consumenten de meeste waardering geven aan de financieel adviseur die zelf het initiatief neemt om hen actief te benaderen. “Dit beeld is gedurende de jaren dat deze onderzoeken plaatsvinden telkens sterker geworden”, zegt Van Dam. “Proactief handelen van de financieel adviseur lijkt steeds meer een belangrijke succesfactor te worden. We zien dat veel advieskantoren dit onderkennen en proberen hun onderneming hierop aan te passen. Zijn medewerkers van kantoren echter sterk reactief en administratief ingesteld, dan kan zo’n omschakeling een hele uitdaging zijn. Door het bespreken van de resultaten van deze onderzoeken proberen wij ondernemers te helpen hun eigen medewerkers te motiveren en de noodzaak van veranderingen in te zien”.

Klik

Overigens blijkt uit het onderzoek dat de persoonlijke band/ klik met de adviseur de belangrijkste reden is om voor een adviseur te kiezen. “Meer dan de helft van de consumenten heeft (veel) meer vertrouwen in een onafhankelijk financieel adviseur dan in het vaak minder persoonlijke advies van een verzekeraar. Slechts 10% heeft meer vertrouwen in het advies van een verzekeraar zelf”, aldus het onderzoek.