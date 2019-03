Nieuwe directeur bij Nibe-SVV

Joke Elzenaar is gestopt als directeur van Nibe-SVV. Ze is vorige week opgevolgd door Jeanette Hadderingh, die salesmanager was bij NCOI, het opleidingsinstituut waar Nibe-SVV onderdeel van is. Elzenaar gaat leiding geven aan de Bestuursacademie Nederland, die eveneens tot de groep behoort.

Sinds de overname van Nibe-SVV door NCOI in 2013 was Elzenaar (63) directeur. “Er rijdt nu een prima trein”, motiveert ze haar vertrek. “Het is nu zaak voortdurend aansluiting te houden bij de veranderende markt en niet alleen op te leiden voor vandaag, maar ook voor de toekomst.” Volgens Elzenaar heeft de opleider een grondige opknapbeurt ondergaan, met een nieuwe structuur en een meer op de klant toegesneden opleidingsaanbod. “We hebben moeten herontwikkelen, bijontwikkelen en digitaliseren en tegelijkertijd moesten we ook de vakopleidingen onder de loep nemen. Want we wisten dat de Wft-hausse eind 2016 voorbij zou zijn, we wilden daarna – naast het aanbieden van initiële Wft-opleidingen en -examens – niet in een gat vallen.”

Next Gen

Opvolgster Hadderingh (49, foto) had als salesmanager bij NCOI de financiële dienstverlening in haar portefeuille. Zij zet in op toekomstgericht opleiden. “Eind dit jaar komen we met een Next Gen Academy met opleidingen die daarbij aansluiten, over big data, cybersecurity en digitaal adviseren.” Hadderingh wil ook veel tijd steken in de relatie met brancheorganisaties, samenwerkende organisaties en klanten.