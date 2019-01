Nieuwe cijfers CDFD: slagingspercentage examens gestegen

In het vorige kwartaal waren de slagingscijfers weinig hoopvol. Van de initiële examens werd 53,8% met goed gevolg afgelegd. In het derde kwartaal van 2016 is dat percentage toegenomen tot 56,4%. In totaal werden in het afgelopen kwartaal 13.530 initiële examens afgelegd, een lichte daling tegenover de 13.793 van het vorige kwartaal. De meeste examens zijn gemaakt in de categorie Basis. Dat examen is, net als in het tweede kwartaal, weer het beste gemaakt: 73,7% van de afgenomen examens werd succesvol afgelegd.

PEplus

Ook bij PEplus is de trend stijgend, al is het wat minder dan bij de Wft-examens. In het tweede kwartaal van 2016 slaagde 59,5%; in het derde kwartaal nam dat percentage toe naar 61,1%. Het examen Zorgverzekeringen is het beste gemaakt met een gemiddeld slagingspercentage van 81,2%. Kandidaten hebben, net als in het tweede kwartaal van 2016, de meeste moeite met het examen Vermogen, slechts 50,6% van de examens werd met een voldoende afgerond.

Het aantal afgelegde PEplus-examens is gestegen in het derde kwartaal: 5446 stuks. In het tweede kwartaal van 2016 waren dat er slecht 4052.