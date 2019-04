Mercer bewierookt Nederlands pensioenstelsel opnieuw

De Global Pension Index vergelijkt de pensioenstelsels van 27 landen wereldwijd en dekt hiermee bijna 60% van de wereldbevolking. Er wordt gekeken naar zowel door de overheid gefinancierde als zelf geregelde pensioenen, maar ook naar persoonlijke bezittingen en spaargeld buiten het pensioenstelsel. De index is gebaseerd op drie elementen: toekomstbestendigheid, integriteit en toereikendheid. Hoewel de toekomstbestendigheid van het Nederlandse stelsel iets is toegenomen, is de mate waarin onze pensioenen een leefbaar minimuminkomen kunnen garanderen (toereikendheid) iets gedaald. Toch siert Nederland met 78.2 (op een schaal van 1 tot 100) wat betreft toereikendheid wel de eerste plaats. Ook op het gebied van bestuur, deelnemersbescherming en de regulering van particuliere pensioenaanbieders (integriteit) is de score lager uitgevallen dan in 2015. De totale score van Nederland ten opzichte van 2015 is licht gedaald van 80.5 naar 80.1.

Nederland loopt in op Denen

De totaalscore van Denemarken is gedaald van 81.7 vorig jaar naar 80.5 in 2016. Nederland en Denemarken zijn de enige landen met een A-grade: een eerste klas en krachtig pensioenstelsel dat goede prestaties levert, duurzaam en betrouwbaar is. Wel reikt de Global Pension Index punten aan waarop het Nederlandse pensioenstelsel verbeterd kan worden, zoals het stimuleren van arbeidsparticipatie van ouderen. Tim Burggraaf, pensioendeskundige bij Mercer: ‘Nederland komt ontzettend dichtbij de eerste plaats op de wereldranglijst. Als de lijn vanaf 2015 wordt doorgezet, is er een grote kans dat Nederland in 2017 weer bovenaan staat. Het verschil is inmiddels teruggelopen tot slechts 0,4 punten: een fotofinish. Hoe daar te komen, is door een van de aanbevelingen die er al jaren in staan op te volgen, zoals bijvoorbeeld de stroppenpot voor mismanagement of het verder oprekken van een verplicht basispensioen.”

Eerder deze maand kwam ook Allianz met haar jaarlijkse onderzoek naar de toekomstbestendigheid van pensioenstelsels. In dit lijstje eindige Nederland op de vierde plaats achter Australië (1), Denemarken (2) en Zweden (3).