INTERVIEW Steenpoorte: ‘Verzekeraars worden echt klant van Meetingpoint’

Begin deze maand begonnen jullie nog een nieuwe vergelijkingssite voor complexe producten. Waarom dan nu plots het bedrijf verkopen?

“Wij hebben de grootste toegevoegde waarde in die marken waar door het provisieverbod de vraag naar een efficiënt adviesproces het grootst is. Niet voor niets hadden we al veel succes met onze AOV-vergelijker. Het was logisch om het bedrijf verder te ontwikkelen in de hoek van de complexe producten. Wij denken dat die ontwikkeling bij de nieuwe eigenaar beter gewaarborgd is. TJIP heeft op dit front een prima track record en de samenwerking tussen Tjip en Meetingpoint verliep in het verleden al heel goed.”

Welk rol speelt de AFM bij dit besluit?

“De rol van de toezichthouder is zijdelings van belang geweest. Het heeft dit proces misschien hooguit iets versneld. We waren namelijk al langer op zoek naar een partij waarmee Meetingpoint zich beter kan ontwikkelen en harder kan groeien. De toezichthouder kijkt natuurlijk mee of er in de relatie tussen verzekeraars en adviseurs toch geen sprake is van een derde geldstroom of beïnvloeding van het advies, wat zij ongewenst acht. Door Meetingpoint te verkopen maken we nu als aandeelhouders voorgoed een einde aan deze discussie. Wat ook speelt is de onafhankelijkheidsdiscussie bij vergelijkers, zoals ook bij Independer het geval is. Een deel van de markt blijft je zien als een verlengstuk van een maatschappij, ook al is er sprake van een aparte BV.”

De AFM weet toch al heel lang hoe jullie werken? Waarom is dat nu een probleem?

“Het was en is geen probleem, maar dat moet het in de toekomst ook niet gaan worden. Meetingpoint is natuurlijk begonnen als platform voor particuliere schadeproducten. Met name door de opkomst van het volmachtmodel is daar de hele keten in één klap een stuk korter geworden en daardoor is de toegevoegde waarde van Meetingpoint in die markt relatief afgenomen. Door ons te richten op AOV, ORV en in de toekomst misschien ook hypotheken en pensioenen valt er meer te vergelijken en is er sprake van een grote behoefte aan ondersteuning voor een efficiënt adviesproces.”

Houden jullie als verzekeraars nog wel invloed op Meetingpoint?

“In ieder geval niet in de zin van aandeelhouderschap. Er zal een echte klantrelatie tussen ons en Tjip ontstaan, helemaal gelet op het feit dat sommige aandeelhouders hun extranet bij Meetingpoint in handen hebben gegeven. Er wordt nog gestudeerd op een klantenraad bij Tjip. Ik weet dat Tjip daarin graag een brede vertegenwoordiging uit de markt wil uitnodigen, de verzekeraars schuiven dan graag aan.”

Wat betekent dit voor uw eigen toekomst in de branche?

“Het voorzitterschap van de RvC bij Meetingpoint was een van mijn laatste taken uit hoofde van mijn voormalige functie bij Vivat. Ik blijf wel in de financiële sector actief, voorlopig onder meer als commissaris bij Vereende , Intersolve en als adviseur.”