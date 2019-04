Hoelang mag een tegenpartij over een schadeafwikkeling doen?

Een schade is al vervelend. Helemaal wanneer de afwikkeling op zich laat wachten. Met regelmaat krijgt 112 schade vragen van cliënten over de snelheid van handelen van een tegenpartij. Hoe lang mag die er eigenlijk over doen?

Wanneer je een schade op een tegenpartij wil verhalen zul je met wettelijk en overtuigend bewijs moeten komen om de schuld van een tegenpartij aan te kunnen tonen. Aan de andere kant moet een tegenpartij, de verzekeraar in de meeste gevallen, in de gelegenheid worden gesteld om een reactie van haar verzekerde te kunnen krijgen op de gestelde claim.

Hier loopt het vaak spaak. In veel gevallen krijgt de verzekeraar geen reactie van zijn verzekerde. Hoewel een verzekerde conform de polisvoorwaarden verplicht is te reageren op een schadeclaim blijkt in de praktijk toch keer op keer dat men bewust of onbewust niet reageert.

Door beide partijen ondertekend schadeformulier

Mocht de verzekerde van de aangesproken verzekeraar niet reageren dan kan een door beide partijen ondertekend schadeformulier volstaan als een wettelijk en dwingend bewijs. De verzekeraar zal dan, wanneer de toedracht duidelijk is, de schade moeten afwikkelen op basis van het schadeformulier. Met of zonder reactie van haar eigen verzekerde.

Getuigenverklaring

Mocht het schadeformulier niet door beide partijen zijn ondertekend of de toedracht is niet duidelijk, dan kan een getuigenverklaring zeer nuttig zijn. Hieruit moet dan duidelijk de schuld van de tegenpartij blijken.

Binnen drie maanden een standpunt innemen

Volgens artikel 4:70 lid 6 WFT 7 neemt de aangesproken (auto-)verzekeraar uiterlijk drie maanden na ontvangst van de aansprakelijkstelling een onderbouwd standpunt over de aansprakelijkheid in.

Soms wacht de verzekeraar nog op informatie van andere organisaties of personen. Denk bijvoorbeeld aan een proces-verbaal van de politie, getuigenverklaring of een reactie van haar eigen verzekerde. In dat geval mag de verzekeraar een voorlopige beslissing nemen door bijvoorbeeld ‘onder voorbehoud’ aansprakelijkheid te erkennen. De verzekeraar geeft daarbij precies aan op basis van welke ontbrekende informatie haar beslissing wellicht alsnog kan wijzigen.

De verzekeraar wijst de aansprakelijkheid alleen af, indien dat in redelijkheid verdedigbaar is.

Auteur: Marc Diks 112schade

