Financieel totaalportaal verdeelt bezoekers amweb

Onderzoek van HDN mag dan wel uitwijzen dat consumenten graag gebruik maken van een financieel portaal waarin alle financiële gegevens uit ‘mijn omgevingen’ worden samengebracht, de bezoekers van amweb zijn er nog niet over uit. Gebruiksgemak en zorgen om de privacy van consumenten vechten om voorrang zo blijkt uit onze wekelijkse poll.

Twee derde van de consumenten zou graag gebruik maken van zo’n financieel totaalportaal, zo bleek uit het onderzoek ‘Consumentenportals’, dat Hypotheken Data Netwerk (HDN) onlangs presenteerde. 51% van de bezoekers van amweb vindt dat zo’n portal er allang had moeten zijn. Dit onder het motto ‘overzicht is inzicht’. Voor 49% procent van de bezoekers is een dreigend verder verlies aan privacy voor de consument reden om het idee van HDN te verwerpen.

Deze week willen we van u weten hoe u de hypotheeknormen ervaart. Als een corset of een oversized T-shirt?

[poll68]