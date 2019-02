FD: ‘NN en Delta Lloyd nog ver weg van akkoord’

De krant haalt het nieuws uit bronnen die naar eigen zeggen op de hoogte zijn van het proces. NN wil Delta Lloyd overnemen, maar heeft volgens de laatste nog te weinig geboden. Volgens het FD zou Delta Lloyd de druk op willen voeren door te schermen met een concurrerend bod, maar niemand heeft zich nog aangediend.

ASR of Vivat kunnen ook mee doen

Het FD: “De meest logische kandidaten zijn Nederlandse partijen, omdat die net als NN dan kunnen snijden in overtollige kosten. Daarbij wordt vooral gedacht aan ASR of Vivat. De andere verzekeraars kunnen Delta Lloyd niet betalen of willen dat niet.”

Het lijkt er op dat ASR en Vivat nu ook aan het rekenen zijn geslagen, maar dat het voor beiden nogal complex is. DNB zou bij Vivat dwars kunnen liggen. En bij ASR is de staat nog altijd meerderheidsaandeelhouder.

Lard Friese van NN heeft eerder laten weten dat hij herhaaldelijk contact heeft gezocht met Delta Lloyd om te praten over een overname, maar dat Delta Lloyd daar nooit iets voor voelde.

Termijnen die verlopen

Komende woensdag verloopt voor NN een wettelijke termijn waarop het concern de markt moet informeren over de stand van zaken rond de overnamepoging. Maar de echte deadline is 28 december, oftewel twaalf weken na het eerste persbericht. Dan moet NN zijn definitieve plannen indienen bij toezichthouder AFM, die vervolgens binnen zes dagen een oordeel moet vellen. Daarna mag het plan naar buiten.

Adviseurs vinden het maar niets

Gisteren kwam het nieuws dat adviseurs niet zitten te wachten op een overname of fusie van verzekeraars. Ze vinden het zelden een positieve ontwikkeling.