Europese verzekeraars waarschuwen tegen protectionisme

Insurance stelt in een toelichting op haar insight briefing dat protectionisme tegen buitenlandse (her)verzekeraars kan zorgen voor concentratierisico’s in economieën en de ontwikkeling van de eigen verzekeringsmarkt kan beperken. Christina Mihai, hoofd internationale zaken en investeringen bij Insurance Europe: “Terwijl wetgevers misschien denken dat protectionisme helpt om hun binnenlandse marktpartijen te laten groeien, kan het in werkelijkheid hun totale economieën in gevaar brengen. Dit omdat bij een aanzienlijke schade, dit verlies alleen door de binnenlandse markt gedragen moet worden in plaats van door de mondiale verzekeringsmarkt.”

Hogere kosten voor verzekeraars en hun klanten

Ze wijst er op dat buitenlandse (her)verzekeraars onder meer ook expertise en vaardigheden in underwriting en toegang tot meer producten en technologische ontwikkelingen met zich meebrengen. “Het beperken van de toegang van binnenlandse verzekeraars tot buitenlandse herverzekeraars kan ervoor zorgen dat hun mogelijkheden worden ingedamd om risico’s en kapitaaleisen te managen. De kan leiden tot hogere kosten voor zowel verzekeraars als hun klanten.”

Lloyd’s strijd voor vergunning in Turkije

Eind vorige week kaartte Lloyd’s CEO Inga Beale het protectionisme al aan tijdens een conferentie in Amsterdam. Lloyd’s is al zeven jaar bezig om een vergunning te krijgen in Turkije. “In Duitsland kom je er niet als je geen EU-lid bent.”