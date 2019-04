DNB onderzoekt bijkantoren buitenlandse verzekeraars

De naleving van de sanctiewet door verzekeraars schiet tekort, zo blijkt uit de onderzoeken die DNB de afgelopen twee jaar heeft uitgevoerd. Wel signaleerde de toezichthouder recent verbetering op dit vlak bij een aantal verzekeraars.

Voorkoming witwassen en financieren van terrorisme

In de vorige onderzoeken zijn de bijkantoren van schade- en levensverzekeraars die met een Europees paspoort in Nederland actief zijn, slechts beperkt meegenomen. Vanaf volgende maand komen ook deze kantoren aan de beurt. DNB kijkt bij de bijkantoren van levensverzekeraars eveneens naar de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

IS, Rusland en Verenigde Staten

Het ministerie van Buitenlandse zaken verwijst bedrijven met vragen over landen waarvoor sancties gelden naar een lijst die de Europese Unie hanteert. Daarop staan 38 landen organisaties waaronder usual suspects als Al Qaeda, IS en Noord-Korea maar ook Rusland en de Verenigde Staten.