Delta Lloyd herhaaldelijk uitgenodigd door NN

NN heeft Delta Lloyd de afgelopen tijd herhaaldelijk uitgenodigd om te komen praten over een overname, maar tot nu toe is dat vanuit Amsterdam geweigerd. Dat laat NN-topman Lard Friese weten in een toelichting op het overnamebod dat de verzekeraar vandaag bekendmaakte.

De nummer twee op de Nederlandse verzekeringsmarkt (zorgverzekeringen niet meegerekend) brengt € 2,4 mld mee om de nummer vier over te nemen. De combinatie is goed voor een omzet van € 13,2 mld, waarvan 56% in Nederland, 20% in Japan en 10% in België. Meer dan driekwart van de premieomzet (78%) betreft levensverzekeringen.

“Het is geen makkelijk besluit geweest om dit bod bekend te maken”, aldus Friese. “We hebben Delta Lloyd herhaaldelijk uitgenodigd, maar ze hebben ons voorstel tot nu toe niet geaccepteerd.” Friese noemt het samengaan van de twee “een logische stap”. Hij ziet door de synergie die ontstaat groeikansen in de pensioenmarkt, waar de combinatie met Aegon strijdt om het marktleiderschap. In Schade zou de omzet van NN verdubbelen. “En we versnellen de groei in het bankbedrijf en in asset management.”

Meer van hetzelfde

Friese heeft vertrouwen in de goede afwikkeling van een eventuele overname: “Het is een transactie binnen onze markt, met een business die we begrijpen. Onze voorgestelde ‘all cash’-overname biedt aandeelhouders een zeker, snel en aantrekkelijk aanbod. Voor ons is deze transactie meer van hetzelfde.” Volgens Friese blijft de kapitaalpositie van NN na de overname stabiel. Hij wil wel vaart maken: “We zijn er klaar voor om snel te handelen. Een due diligence-onderzoek kan wat ons betreft plaatsvinden gelijktijdig met de onderhandelingen.” Friese denkt over vier weken iets te kunnen melden over de voortgang.

Fusieprotocol

Of NN Delta Lloyd volledig wil integreren in het eigen bedrijf of als zelfstandige fusiepartner wil laten bestaan, is niet duidelijk. NN heeft het over het ‘uitonderhandelen van een fusieprotocol’. “We verwachten een fusieprotocol aan te gaan dat gebruikelijk is voor transacties van deze aard, in het bijzonder waar het de niet-financiële voorwaarden betreft die zien op werknemers, integratie, governance, strategie, organisatie en herstructureringen na afronding van de transactie.” Aan DNB is al toestemming gevraagd voor de overname.