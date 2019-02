CDFD zendt advies Wft Ontwikkelingen naar Dijsselbloem

De aangedragen ontwikkelingen zijn hoofdzakelijk afkomstig van de opleidingsbedrijven. Vooruitlopend op de publicatie van het advies gaf de CDFD al aan teleurgesteld te zijn over de inbreng van het aantal onderwerpen door de branche zelf, iets wat weer tot een woedende reactie van vrijwel alle brancheorganisaties leidde. Het college heeft op voorhand een groot deel van de voorstellen van de opleiders en andere branchepartijen opgenomen in haar advies aan minister Dijsselbloem of gemotiveerd afgewezen.

Ontwikkelingen worden, na het besluit van de minister van Financiën, vanaf 1 april 2017 opgenomen in de initiële en PE-examens.