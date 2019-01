Brouwer volgt Van Hemsbergen definitief op bij VvAA

Brouwer is sinds 2009 werkzaam bij VvAA. Hij is begonnen als directeur ICT en vervolgens in 2010 als tweede man toegetreden tot de tweehoofdige hoofddirectie. Naast zijn ervaring bij VvAA beschikt hij over een brede management- en veranderervaring, opgedaan in de financiële dienstverlening, onder meer op het gebied van Finance, Operations, ICT, Compliance en Risk Management.

Interne kandidaat bewuste keuze

De keuze om Brouwer door te schuiven was een bewuste, stelt rvc-voorzitter Rob ter Haar: “Het is een organisatie die haar gelijke niet kent in Nederland; actief op verschillende deelgebieden voor een bijzondere en belangrijke doelgroep in een breed stakeholderveld. Op al die terreinen is sprake van een grote dynamiek. Dat stelt specifieke eisen aan de invulling van de toppositie. Het vraagt enerzijds om iemand die de context van de organisatie heel goed kent en anderzijds om iemand die ervaring heeft op de diverse deelterreinen waar VvAA actief is. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat aan een benoeming vanuit de eigen geledingen in deze fase dan ook de voorkeur gegeven moet worden.”

De positie van tweede man of vrouw in de hoofddirectie is nu vacant. Daarvoor wordt een wervingsprocedure in gang gezet.