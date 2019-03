AFM waarschuwt voor keerzijde digitaal sluiten

De AFM zegt dat in reactie op vragen van tv-programma EenVandaag. De toezichthouder juicht de opkomst van nieuwe innovatieve partijen toe: “Nieuwe toetreders en innovaties dragen bij aan een groter aanbod van diensten en dus meer keuze voor consumenten. Ook zie je vruchtbare samenwerkingsverbanden tussen de gevestigde instellingen en fintech start-ups.” Snelle eenvoudige digitale dienstverlening met betere informatie en scherpe prijzen ziet de AFM als een positieve ontwikkeling met een keerzijde: “De digitalisering leidt ertoe dat diensten gemakkelijk af te nemen zijn, wat tot impulsieve aankopen kan leiden, of het nu om een lening gaat of een transacties op de beurs. Het afnemen van financiële diensten is niet zonder risico’s en vraagt daarom om doordachte beslissingen van consumenten. Het toegenomen gemak heeft dus ook een andere kant.”

Meegroeien

De AFM stelt eraan te werken dat nieuwe initiatieven minder worden afgeremd door regelgeving: “In de praktijk zie je dat het toezicht op nieuwe spelers meegroeit met de nieuwe ontwikkelingen. Zo zijn we bijvoorbeeld met DNB een proeftuin gestart waarbij in een gecontroleerde omgeving innovatieve financiële producten en bedrijfsmodellen worden getest. Hiermee voorkomen we onder andere dat we niet-werkbare toezichtregels vaststellen.”

Bedreiging of concurrent

EenVandaag besteedt woensdag (18.15 uur) aandacht aan het sombere toekomstperspectief voor de financiële sector en in het bijzonder de banken. Bij de drie grote banken Rabobank, ING en ABN Amro verdwijnen de komende jaren ruim 20.000 banen. “Het UWV berekende dat er volgend jaar 60.000 banen verdwenen zijn in tien jaar in de financiële sector.” De vraag rijst of banken binnenkort verleden tijd zijn, aldus EenVandaag. “Nieuwe IT-bedrijfjes kunnen die diensten vaak veel slimmer, sneller en goedkoper aanbieden. Financiële start-ups nemen daarmee veel traditionele diensten van de bestaande banken over. Is dat een bedreiging voor banken of is het concurrentie die ze scherp houdt?” Aan het woord komen naast hoogleraar financiële markten Arnoud Boot ook ING en de nieuwe hypotheekaanbieder BijBouwe.