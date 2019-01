Aegon onderzoekt mogelijkheden blockchain

Het consortium, dat onder de naam Blockchain Insurance Industry Initiative (B3i) gaat werken, is dit initiatief gestart om de mogelijkheden van gedistribueerde grootboektechnologiën te onderzoeken om op die manier klanten beter te kunnen bedienen door middel van veilige en snellere diensten. De verwachting van het consortium is dat de technologie het aantal benodigde documenten en contracten in theorie kan verkleinen en geldstromen kan versnellen.

Pilot

De voordelen van blockchain kunnen volgens de verzekeraars alleen benut worden als de technologie op een consistente en onderling uitwisselbare basis wordt ingevoerd. “Om die reden hebben we afgesproken om met deze groep dit project te starten”, meldt Aegon. Door middel van geanonimiseerde transactiegegevens en geanonimiseerde kwantitatieve gegevens wordt de blockchain technologie getest.

Voordelen

Mark Bloom, CTO bij Aegon, is blij met het initiatief. “We verwachten aanzienlijke voordelen van op Blockchain gebaseerde oplossingen. Er is een hoop werk te doen en we kijken ernaar uit om samen te werken met de andere verzekeraars in B3i.”

Informatieplatform

Het Blockchain Insurance Industry Initiative moet volgens Aegon verzekeraars en herverzekeraars in staat stellen om een beter inzicht te krijgen in de toepasbaarheid van blockchain in de verzekeringsmarkt. “Daarnaast biedt B3i een platform om inzichten met betrekking tot blockchain en eventuele andere technologieën uit te wisselen.”