Aegon is niet geïnteresseerd in Delta Lloyd

NN probeert Delta Lloyd in te lijven, maar stuit op een onwillige prooi die zichzelf nog solide genoeg vindt om zelfstandig te blijven bestaan. Aegon gaat zich in elk geval niet in een overnamestrijd mengen, want de komende vijf jaar ligt de focus elders en zeker niet bij acquisities in het thuisland, aldus Wynaendts: “We hebben een hele duidelijke strategie gesteld: organische groei. We doen wel overnames, maar in Nederland hebben we een sterke marktpositie en is dat niet nodig. Op dit moment is dat absoluut niet aan de orde. Al kun je nooit nooit zeggen”, houdt hij toch een slag om de arm.

Alleen zinvol voor kleine partijen

Wynaendts vindt niet dat er in de Nederlandse markt zo hard een consolidatie van partijen nodig is, zoals minister Dijsselbloem en DNB stellen. “Consolidatie richt zich met name op het verminderen van de kosten. Als je samengaat, is er een kostenoverlap. En dat heeft zin als je klein bent, want dan kun je je strategie sneller uitrollen. Bij Aegon wil ik dat al onze energie gaat naar de positionering voor de komende vijf jaar. Ik meen dat onze kracht zit in het aanwezig zijn in heel veel verschillende landen.”