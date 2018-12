Adviseur ervaart potentieel eigen falen

In de ontwikkelde VR-omgeving -een replica van het kantoor van Hoffelijk- presenteert het Rotterdamse opleidingsbedrijf gesprekken met boze en teleurgestelde klanten. Dat negatieve gevoel is terug te voeren op het advies dat de klant in het verleden heeft gehad. De deelnemer wordt vanuit het perspectief van de adviseur die de adviesfout heeft gemaakt, op een indringende manier geconfronteerd met de gevolgen van deze fout. Dat komt in een VR-omgeving véél indringender over dan het kijken naar een filmpje.

Wesley van ’t Hof, algemeen directeur van Hoffelijk: “Er wordt vaak gesproken over het klantbelang centraal stellen. We zouden dat als branche meer moeten doen. Maar in opleidingen is daar nauwelijks aandacht voor. We wilden daar iets aan doen door (startende) financieel adviseurs bewust(er) te maken van de impact die hun adviezen hebben op het leven van hun klanten.”

Immersive learning

Van ’t Hof vervolgt: “Om dat écht goed te doen, dient een adviseur zich meer in te leven in een adviseur die geconfronteerd wordt met een adviesfout maar ook in de klant die getroffen is. Welke leermethode leent zich daar het meest voor, was toen de vraag. We stuitten op artikelen over ‘immersive learning’. Wat, kortgezegd, neerkomt op leren door je te verplaatsen in een ander. Het zijn best confronterende situaties en dat is ook precies de bedoeling. Daarmee bereiken we ons doel: het creëren van meer inlevingsvermogen, bewustzijn van de belangrijke rol die een adviseur speelt en in het verlengde daarvan, hogere alertheid tijdens de klantadviesgesprekken in de realiteit.”

De Immersive Learning game is als app kosteloos te downloaden in de Google Play Store. Voor iOS-gebruikers volgt publicatie in de App Store over enkele dagen. In de eerste gepubliceerde game kruip je in de huid van een adviseur Hypothecair Krediet. Ook voor de overige beroepskwalificaties heeft Hoffelijk inmiddels klantsituaties ontwikkeld.