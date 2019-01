Advies omtrent de dood en bijzondere uitvaarten

De dood overkomt ons allen. Alleen sterft iedereen anders. Rampzalige gebeurtenissen vragen om een bijzondere uitvaart. Op 20 oktober organiseert Fidib, de vereniging voor Financiële Dienstverleners in Brabant, samen met Monuta een bijeenkomst in Tilburg over bijzondere uitvaarten. Vanaf 16.30 worden de aanwezigen op verschillende manieren geconfronteerd met de dood.

Elke uitvaart is bijzonder, want elk mens is uniek. Sommige uitvaarten zijn bijzonder omdat de uitvoering om een speciale manier van werken vraagt. Het gaat dan bijvoorbeeld om grote, complexe uitvaarten, uitvaarten met mediabelangstelling of uitvaarten waarbij protocol en ceremonies een belangrijke rol spelen.

Om ook deze uitvaarten op de juiste manier te verzorgen, heeft Monuta een Team Bijzondere Uitvaarten. Dit team bestaat uit een aantal medewerkers die door het hele land ingezet kunnen worden. Als het nodig is, is het team binnen een half uur beschikbaar. Een voorbeeld van deze dienstverlening is de bijdrage van het team aan de organisatie van de ceremonie voor de terugkeer van de slachtoffers van de ramp met MH17.

Dit team is gespecialiseerd in uitvaarten voor specifieke doelgroepen, zoals uitvaarten met militaire eer, korpseer, veteranenuitvaarten en uitvaarten van publieke personen. Ook vervult het team een rol in afscheidsceremonies en uitvaarten na rampen en gezinsdrama’s.

Hans Blijerveld, directeur bijzondere uitvaarten bij Monuta, vertelt over dit team en het indrukwekkende verhaal achter de ramp met de MH17. Toehoorders worden ook geconfronteerd met andere manieren van rouwverwerking, hetgeen belangrijk is om te weten bij het advies rondom de dood.

Verder gaan de sprekers in op het uitvaartadvies vanaf 2017. Welke kansen en mogelijkheden biedt dit voor het intermediair?

Een goed advies, moet ook goed voelen. Kom daarom naar deze bijzondere bijeenkomst en meld je hier aan. U bent welkom vanaf 16.00 uur bij Monuta aan de Karel Boddenweg 7 te Tilburg. Op de website van FiDib lees je meer over het programma.