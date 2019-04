7.000 banen weg bij ING

CEO Ralph Hamers maakte het nieuws vanmorgen voorbeurs bekend bij de presentatie van het nieuwe strategische plan Accelerating Think Forward, een update van de Think Forward plannen die in 2014 het licht zagen. “Sindsdien hebben we een uitstekende progressie geboekt”, aldus Hamers. “We trokken 3 miljoen nieuwe klanten aan, ondersteunden de economie door € 56 mrd uit te lenen en versterkten ons kapitaal.”

Frictieloze en relevante ervaring

Toch is het volgens de bestuursvoorzitter noodzakelijk om nieuwe stappen te zetten. Bankklanten verlangen in zijn optiek een (digitale) ervaring die ‘instant’, persoonlijk, frictieloos en relevant is. De bank investeert daarom komende vijf jaar in totaal € 800 mln in digitalisering.

“Tegelijkertijd worden banken aanhoudend geconfronteerd met reguleringsdruk en een verlengde periode van ultra lage rentetarieven”, Hamers. “Deze factoren zetten het rendement onder druk dat nodig is om groei en investeringen te financieren en de kapitaalkosten af te dekken.”

Eén bankplatform voor 11 miljoen klanten

In België worden de vestigingen van ING en haar intermediaire dochter Record Bank geïntegreerd. ING Nederland en ING België gaan daarnaast op één bankplatform werken voor alle 11 miljoen klanten in beide landen. In de groeimarkten Spanje, Italië, Oostenrijk, Frankrijk en Tsjechië gaat ING werken met één Model Bank, waarbij meer interactie met de consument het uitgangspunt is.

De reorganisatie moet vanaf 2021 een jaarlijkse besparing van € 900 mln opleveren. Om de operatie in goede banen te leiden heeft de bank een voorziening van € 1,1 mrd getroffen.