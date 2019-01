Young InSurance gaat partnership aan met AM

Young InSurance gaat samenwerken met Assurantie Magazine. De netwerkvereniging van jonge professionals in de verzekeringswereld wil zo nieuwe kennis delen met andere collega’s in de branche.

De ruim 1900 leden van Young Insurance werken bij zo’n twintig verschillende verzekeringsbedrijven en aanverwante organisaties. Van Cunningham Lindsey, AON en Marsh tot aan Dirkzwager, Kennedy van der Laan en zusterorganisatie VNAB. Alle leden brengen individueel hun geheel eigen expertise mee.

Young InSurance organiseert bijeenkomsten over onderwerpen die jonge talenten in de branche bezig houden, van een seminar social skills tot aan cybertech en product recall. Een bijzonder initiatief van de netwerkclub is Match InSurance, het mentor-mentee traject waarin young professionals worden gekoppeld aan een ervaren senior binnen de branche.

Over Young InSurance

Young InSurance werd eind 2009 opgericht door Sjaak Schouteren en Rosemarijn Peters. Zij creëerden een netwerk van veelbelovende verzekeringsprofessionals tot 35 jaar. Sinds 2015 heeft ‘YI’ een nieuw bestuur met drie commissies.

De marketingcommunicatie commissie bestaat uit Denise Heijstek, Lars Springeling en Eelco Wester, tevens voorzitter van Young InSurance. Bernadette Bode, Jurgen Struiksma en Judith Hooge Venterink vormen de Match InSurance commissie. De evenementencommissie bestaat uit Kees Heijboer, Björn Jalving en Zeynep Bulut.

AM-partnership

Zeynep Bulut: “Met dit partnership willen we laten zien dat we niet alleen een gezellige borrelclub zijn, maar dat we ook veel expertise in huis hebben. We volgen nieuwe ontwikkelingen in de branche, vanuit een jongere blik. Een onderwerp als insurtech bijvoorbeeld is zo’n typisch onderwerp waar jongeren in de verzekeringsbranche in geïnteresseerd zijn. Die kennis willen we graag delen.”

Op deze plaats worden vanaf nu regelmatig ‘YI’-berichten geplaatst, waaronder vakinhoudelijke artikelen, interviews met talenten, blogs, whitepapers en (video)verslagen van interessante bijeenkomsten.