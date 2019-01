Vivat doet het goed in de eerste helft van 2016

Verzekeraar Vivat heeft het in de eerste helft van 2016 redelijk tot goed gedaan. Met name de winst steeg sterk tot €578 mln tegenover €53 mln een jaar eerder dankzij ‘buitengewone marktontwikkelingen’. Ook de solvabiliteit steeg aanzienlijk. Deze nam toe van 160% aan het begin van het jaar naar 182% bij het afsluiten van de eerste zes maanden dit jaar.

Vivats topman Ron van Oijen is opgetogen en zegt te profiteren van Anbangs bedrijfscultuur. Ook zegt hij dat Vivat goed onderweg is met de reorganisatie, die begin dit jaar werd ingezet. Daarbij verliezen ongeveer 1200 mensen hun baan en komt er meer aandacht voor digitale behoeften van klanten.

“De reorganisatie zorgt er samen met kostenmaatregelen voor dat we een meer klantgerichte verzekeraar creëren die tegen significant lagere kosten werkt.”

In het eerste interview dat Van Oijen in Nederland gaf (aan am) zei hij enkele maanden geleden al hij de Aziatische cultuur wil omarmen.