Specialisatie en schaalvergroting zichtbaar in intermediaire markt

Starters vragen selectiever vergunningen aan en het aantal concerns in de intermediaire adviesmarkt neemt toe. Dat constateert het Ratinginstituut Financieel Dienstverleners (RIFD) in de nieuwste Marktflitsen .

Het RIFD publiceert elk kwartaal haar bevindingen en licht die in artikelen op amweb nader toe. Dit keer staan twee ontwikkelingen centraal: specialisatie en schaalvergroting.

Specialisatie

Starters vragen selectiever vergunningen aan, zo meldt het RIFD. Alleen inkomensverzekeringen, schadeverzekeringen particulier, spaarrekeningen en vermogen wordt door meer dan de helft van de intermediairs aangevraagd.

Schaalvergroting

Het aantal kantoren met een zelfstandige AFM-vergunning is per 1 juli 2016 gedaald tot 6.738 (6.880). Maar het totaal aantal vestigingen, een kantoor kan meerdere vestigingen hebben, daarentegen is gestegen tot 8.163 (8.018). Er is dus sprake van schaalvergroting. In de intermediaire adviesmarkt zijn nu 414 zogenaamde concerns actief.

