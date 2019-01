Pama gaat aan de slag bij ASR

Volgens ASR-pensioendirecteur Fleur Rieter krijgt Pama naast groei vooral het optimaliseren van de klantenbediening en het distributiekanaal als doelstellingen. Het pensioenbedrijf van ASR valt onder bestuurslid Michel Verwoest.

Pama (1970) werkt al meer dan 20 jaar in de pensioenbranche. Hij gaf eerder aan dat zijn werk er bij BeFrank na zes jaar opzat: “Ik heb BeFrank vanuit het niets zien uitgroeien tot een volwaardige pensioenuitvoerder. Dit was een intensieve, maar leuke tijd. BeFrank is nu volwassen en klaar voor verdere groei, die zeker gaat komen gezien de huidige ontwikkelingen binnen het Nederlands pensioenstelsel.” Marianne de Boer-Maasland (47) is Pama opgevolgd bij BeFrank.