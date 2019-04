Nedasco start samenwerking met Yoron

Serviceprovider Nedasco is een samenwerking gestart met IT-dienstverlener Yoron. Het is de bedoeling om gezamenlijk adviseurs te ondersteunen met internettools die zij kunnen inzetten voor marketing- en bedrijfsprocessen. Met deze samenwerking wil Nedasco kantoren oplossingen op maat bieden voor een toenemend aantal vraagstukken op online gebied.

“De samenwerking is niet helemaal onverwacht”, erkent Jerfaas van der Water, Unitleider Sales & Marketing bij Nedasco. “Online dienstverlening speelt in toenemende mate een rol. Om tegemoet te komen aan de wensen en verlangens van de moderne consument, is het noodzakelijk dat binnen de bedrijfsfilosofie de kracht van het internet wordt erkend en wordt benut. Wij zien dat dit nog te weinig gebeurt. Als serviceprovider zien we het als onze taak om de ondernemende adviseur hierin te ondersteunen en in contact te brengen met de juiste partijen.”

Moderne websites

Om de dienstverlening, klantprocessen en interactie verder te digitaliseren, heeft Yoron verschillende tools en modules beschikbaar voor het intermediair, zegt Van der Water. “Yoron bouwt moderne websites en daarbij luisteren ze goed naar de wensen van de klant, veelal financiële dienstverleners.”