Jac Rinkes sleept OU-wetenschapsprijs in de wacht

Deze prijs wordt toegekend aan wetenschappers die zich onderscheiden door uitzonderlijke onderzoekprestaties. Hiermee wil de Open Universiteit recht doen aan “de excellente prestaties die binnen deze universiteit verricht worden.” De prijs bestaat uit een beeldje, een oorkonde en een geldbedrag van € 7.500 voor onderzoek.

Juryoordeel

De jury, gevormd door de rector magnificus en drie vertegenwoordigers van de faculteiten, was lovend over de genomineerden. “De drie genomineerde onderzoekers zijn excellente wetenschappers die behoren tot de hoogste regionen van hun wetenschapsgebied. Ze kijken alle drie ruim over de hekken van hun eigen wetenschapsgebied en zijn ook in aanpalende gebieden in staat mensen te stimuleren, te motiveren, mee te nemen, te verbinden en daardoor tot vernieuwende prestaties te brengen. Het onderzoek is op alle fronten maatschappelijk relevant, is wervend op verschillende geldstromen en heel bepalend voor het gezicht van de OU. De verschillen zitten met name in het disciplinaire karakter en dat is moeilijk vergelijken.”

Onmogelijk taak

De jury vond dat het een voor onmogelijke taak stond. “Omdat dit de eerste keer is dat de OU-wetenschapsprijs wordt uitgereikt, hebben de faculteiten kandidaten genomineerd die bij het langer bestaan van de prijs zeker al eerder tot de laureaten behoord zouden hebben. De genomineerden zijn vergelijkbaar, maar Dave Huitema scoort op een enkel punt wat lager, vooral vanwege het feit dat hij jonger en korter aan de OU verbonden is.” Huitema maakt volgens de jury in een later stadium kans maken om deze prijs alsnog in de wacht te slepen.

Twee winnaars

“De jury heeft de ongebruikelijke, maar onvermijdelijke, beslissing genomen om de OU wetenschapsprijs 2016 toe te kennen aan twee personen: Jac Rinkes en Lilian Lechner”, zegt rector magnificus Anja Oskamp. “Op deze manier willen we recht doen aan de langdurige wetenschappelijke prestaties van twee onderzoekers die in hun discipline het onderzoek van de OU hebben opgebouwd en een gezicht hebben gegeven, als hoekstenen en aanjagers van het disciplinair wetenschappelijk onderzoek.”