HDI verkoopt portefeuille glasverzekeringen

De Rotterdamse verzekeraar HDI verkoopt haar door de Nederlandsche Glasverzekering Maatschappij (NGM) opgebouwde glasverzekeringsportefeuille aan Samenwerking Glasverzekering (SG) uit Zutphen. De medewerkers van NGM gaan werken in een nieuwe geopende vestiging van NGM in Rotterdam.

De verkoop van NGM aan Samenwerking Glasverzekering past volgens HDI bij de strategie en positionering die de verzekeraar voor de Nederlandse markt heeft gekozen. Ook Samenwerking Glasverzekering is in haar nopjes. Dirk-Jan de Vreeze, voorzitter raad van bestuur: “De NGM portefeuille past goed bij die van Samenwerking en de medewerkers brengen veel ervaring mee. Mede door het openen van een vestiging in Rotterdam verwachten wij de kwaliteit van onze dienstverlening verder te kunnen verbeteren. De overname biedt daarnaast het voordeel van een bredere basis voor de kosten van Solvency II.”