‘Een levensverzekering? Heb je dat niet nodig als je een heel dure vaas omgooit?’

Koningin Máxima was vanochtend in Amstelveen op uitnodiging van het Verbond van Verzekeraars. Ze bezocht twee klassen van het MBO College Amstelland die les kregen over verzekeren.

Er valt nog wel wat kennis bij te spijkeren, zo blijkt. Máxima vroeg zich af bij wie de leerlingen die kennis dan moeten halen.

Voor de klas met zo’n 20 leerlingen in de leeftijd van 17 tot 20 jaar, stonden twee vlotte leraren die breeduit vertelden over hun eigen ervaringen met verzekeringen. “Een verzekeraar is ook maar gewoon een bedrijf dat geld wil verdienen.”

Maar ze stelden ook vragen, zoals: welke verzekeringen zijn eigenlijk verplicht? Niet veel leerlingen weten daar het antwoord op. In de groep van 20 hadden op dit moment ook slechts drie een WA-verzekering.

Belangrijkste bron voor kennis over verzekeringen

Op de vraag wat de belangrijkste bron voor kennis over verzekeringen is, zegt de hele groep dat dat een van de ouders is. Maar vinden ze dan wel dat ze genoeg weten van verzekeringen? Nee, slechts één leerling vond dat ze genoeg kennis heeft.

Zorgverzekering is veel te duur

Waar ze nog de meeste kennis over hebben is de zorgverzekering. Ze kennen het eigen risico en ze vinden de verzekering veel te duur. Een van de leerlingen: “Op een loon van 300 euro per maand moet ik 100 euro aan de zorgverzekering betalen. Dat is echt veel.”

Tragisch verhaal

Een van de andere leerlingen vertelde een tragisch verhaal over een hardnekkige blessure die ze opliep toen ze 17 was en die maar niet overging. Nu is ze 18 en moet ze voor de zorg het eigen risico aanspreken. Voor haar zelfs reden om het ziekenhuis te mijden, bekende ze. “Het is gewoon te duur voor mij, want ik moet dat zelf betalen”.

Regeling met moeder

Een ander had met haar moeder een regeling getroffen: ze legde iedere maand 35 euro opzij zodat ze bij het aanspreken van het eigen risico niet meteen in de problemen komt. Als er niks gebeurde krijgt ze het geld weer terug. Dat vonden de docenten wel slim.

Wat is een goede verzekering?

De lerares vroeg ook aan de klas hoe ze nu weten wat een goede verzekering is? Iedereen zoekt het dicht bij huis: ze vragen het aan hun ouders en dus nemen ze dezelfde (zorg)verzekering als hun moeder of vader.

Eigen keuzes

In de les werd duidelijk gemaakt dat een ongeluk enorme kosten met zich meebrengt. En dat je soms de kosten kunt verhalen op degene die verantwoordelijk is voor jouw ongeluk. De school wil de leerlingen vooral bijbrengen dat het ook draait om eigen keuzes. Wat wil je verzekeren? Wat is echt nodig en wat kun je dragen?

Boos worden

Máxima vroeg de klas wie ze als bron gebruiken voor informatie over verzekeringen als ze niet naar hun ouders stappen. “Want soms kunnen die ook boos worden op je, omdat je iets doms hebt gedaan”, zegt de koningin.

Een verzekeringsadviseur kost geld

Er wordt veel op internet gekeken, zo blijkt uit de antwoorden. Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars wees ook op de eigen site Van A tot Zekerheid. En, zo zei hij: “Een verzekeringsadviseur kan je ook vaak heel goed helpen”. “Maar”, zo zei een van de leerlingen meteen, “die kost dan wel geld en dat heb ik niet.”

Ze moeten alles leren

Sander Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, zat er ook bij en vroeg ze wat ze eigenlijk zouden moeten leren over verzekeringen. “Alles”, zo luidde het antwoord. Hij vroeg daarop wie het verschil kent tussen een Inboedelverzekering en een levensverzekering.

Een van de leerlingen: “Een levensverzekering? Die heb je toch nodig als je een heel dure vaas omgooit?” Een ander: “Een inboedelverzekering is toch niet verplicht? Of wel?”

En daarmee werd de noodzaak tot meer aandacht voor verzekeringen nog eens onderstreept.

Moneyways-les

De les was een activiteit in het kader van de samenwerking tussen het Verbond, Nibud en Diversion, die samen het programma Moneyways hebben ontwikkeld. Dat programma wil jongeren in drie lessen meer bewust maken van geld en hoe daar mee om te gaan. Sinds dit jaar richt de verzekeringssector zich ook op een nieuwe doelgroep: mbo-studenten van niveau 3 en 4.

Kwetsbare groep

Uit onder meer Nibud-onderzoek blijkt namelijk dat mbo-leerlingen een financieel kwetsbare groep zijn. Van de mbo’ers heeft 37% één of meer schulden, en 20% komt vaak of altijd geld tekort. De mbo-leerlingen zijn volgens velen ook een kwetsbare groep: ze verdienen eerder dan hun leeftijdgenoten geld, maar ze weten hier niet altijd goed mee om te gaan.