Dijsselbloem benoemt Willemijn van Dolen tot lid van de raad van toezicht AFM

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft per 1 september 2016 Willemijn van Dolen , hoogleraar Marketing aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), benoemd als lid van de raad van toezicht bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De benoeming geldt voor een periode van 4 jaar.

Willemijn van Dolen is in 2012 benoemd tot hoogleraar Marketing aan de Universiteit van Amsterdam, waar zij sinds 2005 als universitair hoofddocent werkt. “Als hoogleraar en in haar onderzoek richt ze zich onder meer op online consumentencommunicatie, maatschappelijk verantwoord ondernemen en sociale media. Daarnaast heeft zij ruime kennis en expertise op het gebied van big data, fintech en gedragseconomie”, meldt de AFM.

Blij met de benoeming

De raad van toezicht en het bestuur van de AFM zijn volgens eigen zeggen blij met de benoeming van Willemijn van Dolen: “Met haar uitgebreide kennis en ervaring is Willemijn van Dolen een waardevolle toevoeging voor de raad van toezicht. Haar kennis als hoogleraar en onderzoeker over ondertoezichtstaande ondernemingen en consumenten levert daar een belangrijke bijdrage aan”, aldus Paul Rosenmöller, voorzitter van de raad van toezicht.

Naast haar functie bij de UvA is Willemijn van Dolen onder meer lid van de raad van toezicht van de Stichting Amsterdam Marketing, lid van de Wetenschappelijke Adviesraad van NIMA (Nederlands Instituut voor Marketing) en – sinds februari 2016 – lid van de raad van commissarissen van Starbucks Coffee EMEA B.V.

Kritisch besproken

Eerder werd Annemarie van Gaal benoemd tot lid van de raad van toezicht, maar zij vertrok al weer heel snel. Ook de benoeming van Paul Rosenmöller werd indertijd op amweb kritisch besproken.