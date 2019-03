Bovemij verkiest directe klantfeedback boven Keurmerk Klantgericht Verzekeren

De consumententak van Bovemij was zes jaar geleden een van de eerste partijen die zich verbond aan het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. Het afgelopen jaar heeft Bovemij zijn business units bedrijfsverzekeringen en particuliere verzekeringen samengevoegd. Remi Viellevoye, directeur Operatie bij Bovemij: “Voor de business unit Bedrijfsverzekeringen beschikten we niet over het Keurmerk, dus hebben wij de samenwerking met het Keurmerk tegen het licht gehouden. We hebben ervoor gekozen om ons te gaan richten op directe klantfeedback.”

Toekomst

Viellevoye sluit niet uit dat het bedrijf in de toekomst terugkomt bij het Keurmerk. Ron van Kesteren, directeur van Stichting toetsing verzekeraars: “Wij vinden het uiteraard jammer dat Bovemij voor het label Bovag Autoverzekering stopt met het Keurmerk. Maar Bovemij is natuurlijk altijd van harte welkom om zich opnieuw te laten toetsen op de keurmerknormen.”