ADV Rolls: ‘Kwaliteit voertuigdata is levensader voor verzekeraars’

“We hebben in Nederland het grote voordeel dat het kenteken bij een auto hoort en niet bij een persoon. Met dat kenteken is het voertuig makkelijk te identificeren. Maar dan moet die voertuigdata wel goed zijn. Autotelex, het zusterbedrijf van Rolls/Kooijmans Software, ontvangt dagelijks het kentekenbestand van RDW”, legt Schoonhoven uit. “Autotelex schoont dit bestand, valideert en verbetert. Zo levert de RDW allerlei ongestructureerde data van een auto en kan het voorkomen dat een Audi A3 hatchback ook als liftback in het systeem staat, de nieuwprijs van een Lexus op € 500 staat in de RDW-data en een Daihatsu Cuore op € 89.000. Het is ongelooflijk belangrijk dat er een eenduidige opsomming is van technische specificaties, zoals koetswerk, aantal zitplaatsen, gewicht, vermogen et cetera. Er kan wel 30% premieverschil optreden op basis van onjuiste data”, zegt Schoonhoven. “Gebruik de verkeerde bron dan krijg je ook nog eens verkeerde schadestatistieken.”

Verzekeringsketen

Autotelex levert schone, gevalideerde en verbeterde voertuigdata aan VWE en ABZ. “Deze netwerkpartners leveren onze voertuiginformatie, nodig om een juiste premie te bepalen, weer aan nagenoeg alle verzekeraars voor hun extranetten en afsluitstraten voor autoverzekeringen. We hebben het over meer dan tien miljoen raadplegingen per jaar via ABZ.” Daar blijft het niet bij, want Rolls levert dezelfde schone Autotelexdata ook aan bijvoorbeeld vergelijkingssites zoals Independer. “Hierdoor is de kans op premieverschillen tussen verzekeraars en dat wat er bij bijvoorbeeld Independer vergeleken wordt, minimaal. In de hele keten wordt gestreefd naar optimalisatie van de processen tijdens aanvragen, afsluiten, muteren en prolongeren maar ook bij de schadeafhandeling. Het moge duidelijk zijn dat eenduidige en goede data hiervoor een onmisbare grondslag is”, zegt Schoonhoven. “In de driehoek ABZ, intermediair/vergelijker (gebruikers van Rolls) en verzekeraar wordt overal dezelfde data gebruikt. Daarnaast gebruiken ook nog eens ruim 2600 autobedrijven de data van Autotelex.”

Voordelen Rolls

“Rolls is eigenlijk een kennisdatabank”, zegt Schoonhoven. “De basis is dat je als intermediair je klant wilt (leren) kennen. In welke auto je klant rijdt, zegt al iets over die persoon. Rolls biedt je de mogelijkheid om de relatie met de klant verder te verdiepen en geeft je handvatten om echt toegevoegde waarde te leveren. Niet alleen vergelijkt Rolls de premies, maar ook de polisvoorwaarden. Je kunt aan je klant laten zien wat bij welke verzekeraar uitgekeerd wordt als er schade is, wat er wel/niet gedekt is op de groene kaart. Voor bijvoorbeeld Turkse klanten is het goed om te weten dat bij enkele verzekeraars Montenegro is uitgesloten van de dekking op de groene kaart. Dat haalt een consument er niet uit als hij zelf gaat vergelijken. Vaak gaat het daar toch alleen om de premie. Met Rolls kun je dus je toegevoegde waarde laten zien”, zegt Schoonhoven. “Je kunt ook veel beter prolongeren en je klanten geautomatiseerd een beter voorstel doen en ‘upsellen’ op basis van polisvoorwaarden.” Ook voor verzekeraars levert het gebruik van Rolls voordelen op. “Zij kunnen benchmarken, zien waar ze staan als verzekeraar en waar ze willen staan. Het levert directe marketinginformatie op. Het product ligt namelijk op 1 plek er is sprake van Single Point of Definition. Alle informatie over je autoverzekering of het nu in je extranet, bij de tussenpersoon of bij de vergelijker zit, het is overal hetzelfde.”

Voertuig leidend

“Wat je nu ziet is dat verzekeraars de persoon leidend maken bij de autoverzekering. Je krijgt een stekker in je auto die je autogedrag monitort en op basis daarvan je premie vaststelt. In onze ogen moet het voertuig leidend zijn met al zijn eigenschappen. Straks hebben we de zelfrijdende auto en veroorzaakt de bestuurder geen ongelukken meer, op termijn bepaalt de auto wat de premie wordt”, zegt Henk Rijpstra, directeur van zowel Autotelex als Kooijmans Software, de ontwikkelaar van Rolls. “Over vijf jaar wordt 30% van de nieuwe auto’s verzekerd door de fabrikant of de leasemaatschappij. Daarmee verliezen de verzekeraars een groot marktaandeel. Datzelfde geldt voor ons. Gelukkig is de markt van 2e hands auto’s groter en daarbij is de fabrikant minder in charge. Er worden jaarlijks 1,8 miljoen 2e hands auto’s verhandeld, genoeg uitdagingen dus.”

