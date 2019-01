Zomerserie (21): zeven vragen aan Sjaak Schouteren van Aon

In de zomerluwte komt amweb met een serie interviews met mensen uit de verzekeringssector. Luchtig, maar toch prikkelend. We leggen ze tien vragen voor, waarvan ze er zeven moeten beantwoorden. De 21e in de reeks is Sjaak Schouteren , business development manager bij Aon Nederland.

1.We zijn halverwege 2016. Hoe zou je het jaar tot nu toe kenschetsen? Wat ging goed? Wat ging fout?

“Als ik het jaar tot nu toe zakelijk overzie ben ik blij dat er steeds meer bedrijven de noodzaak tot risicomanagement met betrekking tot cyber en digitale risico’s inzien. En een cyberpolis, een cyber impact analyse of nog vaker een combinatie er van ‘afnemen’. De meldplicht Datalekken en de vele schadegevallen die we nu ook in Nederland zien hebben daar een bijdrage aan geleverd. Als ik een fout kan aangeven is het dat we als Aon en als branche de cyber risico’s en met name de oplossingen nog niet goed op maat naar de verschillende doelgroepen hebben weten te vertalen. Hier zijn we gelukkig wel goed mee aan de gang gegaan, dus dat moet het komende half jaar beter gaan.”

2.Wat hoop je dat er in de tweede helft van 2016 nog gebeurt?

“Zakelijk gezien dus het bovenstaande. Op persoonlijk vlak volg ik, mét veel leden uit het Cyber Team, een opleiding tot Lead Auditor. Deze moet snel worden afgerond. En ten slotte hoop ik dat de nieuwe netwerkgroep die ik samen met Bas Baks (CMS Advocaten), Jeroen Baart (Riwal) en Mario van der Giessen (IKEA) heb opgericht nog verder groeit (nu 330 leden) en dat onze trip naar Keulen een groot succes wordt.”

3.Waar ga je heen met zomervakantie? En waarom?

“We gaan eerst een week naar Cadaqués, om het huis van Dali te bezoeken maar met name voor het heerlijke eten en daarna naar Sant Pere de Pescador voor zon, zee en strand.”

4.Als je één ding in de markt zou kunnen veranderen, wat zou dat dan zijn?

“Een echt ander aanname beleid, kijk eens buiten de markt! Niet blijven zeggen dat je klantgerichtheid hoog in het vaandel hebt staan en dan mensen aannemen die liever met een spreadsheet communiceren dan met een mens.”

5.Gebruik je je smartphone op vakantie? Waarvoor en hoe vaak?

“Ja, de eerste week nog voor wat zakelijke dingen af te ronden en daarna gaat de mail uit en is het alleen om te zien of Marc Overmars zijn belofte weer niet nakomt en Ajax weer geen echte grote aankoop zal doen…”

6.Van wie heb je het meest geleerd qua kennis en ervaring? En waarom?

“Ik heb de laatste jaren bij Cunningham Lindsey veel geleerd van Peter van Rensen. En dan met name over hoe je een team leidt en bindt. Ik hoop dat ik ook een manager ben of wordt waarvan zijn teamleden alle ruimte krijgen om hun kansen te pakken, maar waarvan ze weten dat je achter ze staat als er echt een keer iets escaleert. Kortom een manager die niet in de weg loopt en alleen in actie komt als het echt moet. Faciliterend leiderschap, zogezegd.”

7.Welk boek zou iedereen deze zomer moeten lezen en waarom?

“Uiteraard het boek ‘Dit kan niet waar zijn’ Van Joris Luyendijk. Ook omdat de bankensector op sommige vlakken goed te vergelijken is met de verzekeringsmarkt. Ook wat betreft digitale risico’s. Maar om eens goed te ontspannen raad ik ‘Het Rosie Project’ van Graeme Simsion aan. Briljant en grappig geschreven liefdesverhaal tussen een autistische professor en een eigengereide jongedame. Meerdere malen boze blikken gekregen omdat ik zo hard aan het lachen was op het terras.”

