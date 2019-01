Zomerserie (18): zeven vragen aan Roger van der Linden

In de zomerluwte komt amweb met een serie interviews met mensen uit de verzekeringssector. Luchtig, maar toch prikkelend. We leggen ze tien vragen voor, waarvan ze er zeven moeten beantwoorden. De achttiende in de reeks is Roger van der Linden, directeur van de Van der Linden Adviesgroep en vice-voorzitter van Adfiz.

1. We zijn halverwege 2016. Hoe zou je het jaar tot nu toe kenschetsen? Wat ging goed? Wat ging fout?

“Tot nu toe is het voor ons bedrijf een jaar geweest waarin we vooral bezig zijn geweest met het oppakken van kansen in het contact met onze klanten. Blijkbaar gaat dat goed want we krijgen steeds meer spontane complimenten. De dingen die fout gaan zitten gelukkig in relatief kleine dingen, maar het vergt wel doorzettingsvermogen om ook die verder te verbeteren.”

2. Waar ga je heen met zomervakantie? En waarom?

“Onze kinderen worden ouder en we gaan voor het eerst niet meer met zijn vieren. Met mijn vrouw en onze zoon ga ik een roadtrip maken door de VS. We starten in Denver en komen terecht in 9 verschillende staten. De rust en de vrijheid vinden we heerlijk en we voelen ons daar enorm thuis.”

3. Gebruik je je smartphone op vakantie? Waarvoor en hoe vaak?

“Waarvoor niet? Nieuws, hotelboekingen, video’s bekijken, navigatie, foto’s, whatsapp, facebook, instragram, bellen en natuurlijk het vangen van Pokémon. Zakelijke mail bekijk in principe niet. Ik check wel elke dag een speciaal account voor noodgevallen.”

4. Van wie heb je het meest geleerd qua kennis en ervaring? En waarom?

“Ik geloof er heel sterk in dat je elke dag kunt leren van iedereen om je heen. Mijn vak draait om mensen en die kom ik elke dag tegen, zowel tijdens mijn werk als privé. Ook mijn bestuurswerk biedt daarvoor kansen, bijvoorbeeld in onze Europese lobby of tijdens de bijeenkomsten van ledengroepen binnen Adfiz.”

5. Welk boek zou iedereen deze zomer moeten lezen en waarom?

“Duct Tape Marketing van John Jantsch, voor mij de waardevolste boekentip van het afgelopen jaar. Hands-on marketing waarmee elke ondernemer heel eenvoudig een vliegende start kan maken. Kom uit je stoel en ga aan de slag.”

6. Als je nichtje van 21 bij je komt voor advies, want ze wil een financieel advieskantoor beginnen, dan zeg je…

“Doen! Persoonlijk advies is een prachtig vak en maatschappelijk ook belangrijk. Inzicht is de belangrijkste succesfactor bij het nemen van financiële beslissingen. En het krijgen van de juiste inzichten begint met het stellen van de juiste vragen. Maar welke klant stelt zichzelf nu alle juiste vragen? We hebben veel meer mensen van 21 nodig om weer nieuwe vragen te bedenken.”

7. Mijn boodschap aan het intermediair in Nederland is…

“Verleg de focus naar wat je leuk vindt en waar je goed in bent! Blijf niet hangen in wat je allemaal niet (meer) kunt, maar pak de kansen die er liggen voor de actieve ondernemer. In de afgelopen maanden heb ik bij Adfiz gelukkig steeds meer leden tijdens onze bijeenkomsten gezien met precies deze instelling.”

