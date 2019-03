Tegenvallende kwartaalcijfers Aegon

De onderliggende winst bij Aegon is in het tweede kwartaal van dit jaar met 14% gedaald tot 435 miljoen euro. Een tegenvaller volgens CEO Alex Wynaendts die had gerekend op beter resultaat. Volgens Aegon is de winstdaling vooral te wijten aan slechtere resultaten in de Verenigde Staten.

Met het nettoresultaat dook Aegon zelfs fors is de min (-385 mln euro). Dit wordt veroorzaakt door een eenmalig boekverlies op de verkoop van de lijrenteportefeuille in het Verenigd Koninkrijk en zogeheten fair value items.

De onderliggende resultaten in de Verenigde Staten werden negatief beïnvloed door hogere schadeclaims, de lagere rentestand en een lager resultaat op variabele annuïteiten. Vooral de lagere productie in de VS leidde er toe dat Aegon haar verkoop van schade- en aanvullende ziektekostenverzekeringen zag dalen met 9% tot 226 mln euro.

Wel kon de verzekeraar aanhoudende sterke verkopen noteren in fee based activiteiten. Weliswaar daalde de verkoop van levensverzekeringen met 11% tot 244 mln euro door een blijvende focus op winstgevendheid, daar stonden hoge bruto-stortingen van 23 mrd euro (netto 1,2 mrd euro) voor pensioenen in de VS en vermogensbeheer en spaardeposito’s in Nederland tegenover.

Tevreden over kapitaalpositie

Aegon zag haar Solvency II ratio toenemen tot 158%. Onder meer door de verkoop van de lijfrenteportefeuille in het VK werd 0,9 mrd euro aan kapitaal gegenereerd. Alex Wynaendts, voorzitter raad van bestuur “Hoewel ik tevreden ben met de ontwikkeling van onze kapitaalpositie, voldoen de resultaten in het tweede kwartaal niet aan onze verwachtingen. Om ons resultaat te verbeteren nemen we verdere maatregelen, zoals het versnellen van ons kostenbesparingsprogramma dat op dit moment wordt uitgevoerd. Wij zijn tevreden met de toename van de stortingen, die laten zien dat we goed gepositioneerd zijn en aantrekkelijke producten aanbieden aan ons groeiende aantal klanten. De aankoop van BlackRock’s platform voor beschikbare premie producten en de vandaag aangekondigde overname van Cofunds maken ons marktleider in de snel groeiende markt voor digitale platforms in het VK.”