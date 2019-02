OM: celstraf voor Arnhemmer na hypotheekfraude

De man kreeg in het najaar van 2011 van ABN Amro een hypotheek van bijna € 600.000. De Arnhemmer heeft dit voor elkaar gekregen door een vast arbeidscontract (met een jaarsalaris van ruim € 150.000 per jaar) te vervalsen en daarbij twee, eveneens nagemaakte, werkgeversverklaringen bij te voegen. Ook is in de krant te lezen dat hij zelfs stempels voor briefpapier van zijn vermeende werkgever, een lasbedrijf uit Woudenberg, heeft vervalst. De bank verstrekte de hypotheek, waarna de Arnhemmer voor ruim € 550.000 een pand in het Gelderse Lunteren kocht.

Wietkwekerij

De man heeft de woning vervolgens verhuurd. Volgens het AD kon de Arnhemmer met een deel van de ontvangen huur de hypotheekrente aflossen. In 2013 ging het echter mis. De politie ontdekte dat in het pand een grote wietkwekerij was gehuisvest. Toen de naam van de man boven water kwam, is de recherche in zijn financiële situatie gedoken. Daaruit bleek al snel dat de man werkloos was, ondanks dat hij kort in dienst bij het Woudenbergse lasbedrijf geweest. De man is in zijn proeftijd echter ontslagen.

Geen spoor

Het OM is van mening dat de man vervolgd moet worden voor hypotheekfraude en oplichting en eist een celstraf van 14 maanden. Tijdens de rechtszaak was de Arnhemmer niet aanwezig. Het AD meldt dat van de man ieder spoort ontbreekt. Ondanks zijn afwezigheid is de rechtszaak toch doorgegaan. De uitgeleefde woning leverde bij veiling slechts € 60.000 op. Het OM vindt dat de man, naast de geëiste celstraf, ook de restschuld van € 500.000 moet terugbetalen. Over twee weken is de uitspraak.