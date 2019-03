Nijboer vindt dat tuchtrecht voor bankiers niet werkt

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer gaat Kamervragen stellen aan de minister van Financiën over het huidige tuchtstelsel voor bankiers. Dat zei hij gisteren tegen NU.nl naar aanleiding van de schikkingen die Rabobankmedewerkers met DSI troffen in de Euribor-affaire. Nijboer noemt de opgelegde bedragen een ‘lachertje’.

In de toekomst moeten wat de PvdA betreft rechters uitmaken welke boetes of andere straffen worden opgelegd wanneer werknemers in de financiële sector zich misdragen. Dat schrijft NU.nl.

Schikking

Woensdag meldde het Financieele Dagblad dat vier Rabobank medewerkers een schikking met DSI hebben getroffen vanwege hun betrokkenheid bij het manipuleren van de Libor- en Euribor-rente. Zij moesten tussen de 750 en 3.000 euro betalen. Nijboer noemt die bedragen ‘een lachertje’ voor de personen in kwestie.

Bankierseed

DSI is het zelfreguleringsorgaan van de effectenbranche. Per 1 april 2015 geldt voor bankmedewerkers die de bankierseed hebben afgelegd het bancair tuchtrecht. De onafhankelijke Stichting Tuchtrecht Banken is verantwoordelijk voor de uitvoering, DSI ondersteunt de stichting.