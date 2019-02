Jos Baeten: ‘ASR gaat niet korten op uitkeringen’

Dat vlak na de beursgang tientallen miljoenen aandelen door een zakenbank werden opgekocht om de beurskoers op peil te houden, is niet bijzonder, aldus Baeten. “Wij zijn op een uitermate grillig moment naar de beurs gegaan. Dat had te maken met het Britse referendum dat twee weken later werd gehouden. Dat veroorzaakte onrust onder beleggers. Bij alle beursgangen kunnen zakenbanken aandelen inkopen om de koers te stutten, als dat nodig is. Dat is heel normaal.” De buffers van ASR zijn in orde, bezweert de topman: “Dat komt door keuzes die we hebben gemaakt. Wij hebben ons bijvoorbeeld in een vroeg stadium ingedekt tegen een dalende rente. Als de rente lange tijd laag blijft, moeten verzekeraars harde keuzes maken. Wij kozen ervoor om soms geen nieuwe polissen te verkopen, omdat we geen concurrerende garanties konden afgeven. Als je dat toch doet, neem je risico’s waarvan ik me afvraag of die verantwoord zijn.” Kortingen op (pensioen)uitkeringen zijn niet aan de orde: “Voor klanten van ASR durf ik hartgrondig ‘nee’ te zeggen.”

Onvoldoende gesnuffeld

Volgens Baeten waren Vivat en Anbang niet voldoende voorbereid op de gevolgen die de Chinese overname had voor het Nederlandse verzekeringsbedrijf: “De kunst van het runnen van een bedrijf in Nederland is dat de belangen van verschillende betrokkenen – de werknemers, de klanten, de aandeelhouders bijvoorbeeld – in evenwicht zijn. Als een aandeelhouder snapt dat het hier zo werkt en daar rekening mee houdt, kan het goed uitpakken. Er is misschien te weinig aandacht voor dit soort dingen geweest voor de overname. Het voelt in ieder geval als een situatie waarbij ze onvoldoende aan elkaar gesnuffeld hebben.”

Nationalisatie was verlossing

Baeten kreeg ook het Financieele Dagblad op bezoek. Tegenover die krant laat hij weten dat hij in 2008 niet aarzelde toen hij van het ministerie van Financiën de vraag kreeg of ook ASR (toen Fortis Verzekeringen Nederland) meegenomen moest worden in de nationalisatie waarin ook ABN Amro betrokken was. “Bij Fortis Groep in Brussel werd de lat steeds hoger gelegd terwijl wij van het Nederlandse verzekeringsonderdeel wisten dat het tijdperk van gemakkelijke groei achter ons lag. Dat je de groeilijntjes niet zomaar kon doortrekken naar de toekomst. Wij dachten heel anders over het realiteitsgehalte van de beloftes richting aandeelhouders.” Volgens Baeten was de loskoppeling van Fortis en de hoge groeidoelstellingen een verlossing voor veel medewerkers. “Ze hoefden niet langer dingen te doen die ze niet wilden of konden. Ze konden weer gewoon verzekeraar zijn.”

Minder verzekeraars

Voor Baeten is het duidelijk dat het aantal verzekeraars nog gaat krimpen: “Sinds de fiscale voordelen voor bepaalde verzekeringsproducten zijn geschrapt en het economisch klimaat is veranderd, moeten we waarde toevoegen door onder andere een economisch verantwoorde prijs te rekenen. Het kan niet zo zijn dat je autoverzekeringen structureel onderprijst omdat je ruim bij kas zit. Marge moet boven volume gaan. We zitten nog met heel veel spelers in een markt die niet groeit. Het is een natuurlijk proces dat dat er minder worden.”