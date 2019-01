De Jong openbaart toekomstbestendig businessmodel

Het boek wordt gepresteerd tijdens een zogeheten Profcollege op 28 september in Rhenen. Tijdens deze sessie zal De Jong zijn visie geven op de toekomst van de tussenpersoon, mede aan de hand van de actuele trends en ontwikkelingen in de financieel adviesmarkt.

Is er nog een toekomst voor tussenpersonen?

De visie en de onderliggende analyse zijn uitgebreid beschreven in het nieuwe boek van De Jong, dat wordt uitgegeven door Vakmedianet, tevens de uitgever van am: Centrale vraag in het boek is of er nog een toekomst is voor tussenpersonen. Op welke manier kunnen zij succesvol zijn in een turbulente marktomgeving?

De positie van de tussenpersonen in de financieel adviesmarkt is de afgelopen jaren steeds meer onder druk komen te staan, stelt de onderzoeker vast. “Steeds meer verzekeraars bieden hun producten direct aan klanten aan, consumenten gebruiken steeds vaker vergelijkingssites en sluiten producten zonder tussenkomst van een financieel adviseur af. Daarbij heeft het door de overheid opgelegde provisieverbod bij complexe producten en de aangescherpte regelgeving grote consequenties gehad voor de praktijk van het intermediair”

Provisieloos werken grote uitdaging

Het werken zonder provisie is voor de branche een grote uitdaging, stelt De Jong. “Niet alleen tussenpersonen moeten hun businessmodel aanpassen, ook verzekeraars, de wetgever, de toezichthouder en de brancheorganisaties zullen hun beleid moeten wijzigen.”