Cito houdt symposium over kwaliteit kennis- en ervaringstoets

Het belang van een kwalitatief hoogwaardige toets is evident, aldus Cito. Maar hoe werkt dat dan precies en waar moet een goede kennis- en ervaringstoets aan voldoen? Waar moet je op letten bij de toetsconstructie en hoe werkt een en ander in de praktijk?

Jeroen Oversteegen, directeur Nationale Hypotheekbond, zal de deelnemers een kijkje in de praktijk geven. Maaike Verhoog, hypotheekspecialist en secretaris van de NVHP presenteert een praktijkcasus en Saskia Wools van het CitoLab geeft haar visie op de kwaliteit van toetsen; zij is gepromoveerd aan de Universiteit Twente met een proefschrift over het beoordelen van de kwaliteit van toetsen en assessments in het onderwijs.

Onvoldoende diepgang

Bureau D&O constateerde eerder dit jaar dat veel van deze kennis- en ervaringstoetsen, die overal op internet te vinden zijn, niet voldoen aan de wettelijke vereisen. “De vragen bevatten vaak onvoldoende diepgang om daadwerkelijk tot een afgewogen oordeel te komen of het voor de klant wel of niet verantwoord is om zonder advies het product aan te schaffen.” Directeur Jurjen Oosterbaan verwacht dat de kwaliteit van de kennis – en ervaringstoets een belangrijke rol gaan spelen in toekomstige execution-only claims bij Kifid of de civiele rechter.