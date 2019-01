ASR boekt goed resultaat eerste helft 2016

Mede dankzij verschillende overnames, waaronder volmachtbedrijf SuperGarant en beursspecialist Corins, nam de operationele winst met ruim 4% toe ten opzichte van een jaar eerder: € 292 mln. De acquisitie van andere verzekeraars, onder meer Nivo Uitvaartverzekeringen, zorgde ook voor een hogere omzet, waarbij de ontvangen premies met bijna 8% stegen naar € 2,7 mld. De nettowinst van ASR zakte met 4% naar € 382 mln, iets minder dan in de eerste helft van 2015. De Solvency II ratio is gestegen naar 191%, terwijl 160% de doelstelling was, zo laat de verzekeraar weten.

Stijging

In het segment Schade is de omzet licht toegenomen naar € 1,4 mld dankzij stijgende omzet bij Property & Casualty (P&C) en AOV. Ook in het Leven-segment is de omzet gestegen: 14,3% tot € 1,3 mld door overnames en grote nieuwe contracten. Als gevolg van de overnames de ASR heeft gedaan, zijn de operationele lasten gestegen met € 15 mln tot € 283 miljoen. De verzekeraar laat weten dat de kostenbesparingen schema liggen ten opzichte van de middellangetermijndoelstelling.

Ook over de beursgang was ASR tevreden en noemt het in het rapport zelfs “succesvol”.

Eerste cijfers sinds beursgang

Bestuursvoorzitter Jos Baeten is blij met de resultaten heeft van ASR. “Vooral omdat dit de eerste keer is dat wij cijfers publiceren na de geslaagde beursgang en onze notering op 10 juni. Onze financiële resultaten, sterke solvabiliteit en autonome kapitaalgeneratie laten zien dat ASR er goed voor staat. Wij stellen het vertrouwen dat onze bestaande en nieuwe aandeelhouders rond de beursgang in ons hebben gesteld zeer op prijs. Wij zien uit naar een vruchtbare samenwerking met hen.” Baeten gaat ook in op de behaalde resultaten. “Het operationeel resultaat is verbeterd door een sterke bedrijfsvoering. Ons verzekeringstechnisch vakmanschap en onze beleggingsresultaten vormden een sterke basis voor kapitaalgeneratie in de eerste helft van dit jaar. Wij zijn in staat gebleken om hoge schadeclaims voor hagel- en waterschade op te vangen, en tegelijkertijd de doelstelling voor de combined ratio te handhaven. Met 191% is onze solvabiliteit op basis van het standaard model sterk te noemen. Daarmee zijn wij in staat om te blijven ondernemen en voor winstgevende groei te zorgen.”