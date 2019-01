30 procent meer aanrijdingen na zomervakantie

“We constateren een opvallende piek in het aantal aanrijdingen vlak na de zomervakantie, als kinderen weer naar school gaan,” aldus algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond. In de weken na de zomervakantie steeg in 2015 het gemiddeld aantal schadeclaims van automobilisten na aanrijdingen met een voetganger of fietser van 211 naar 280 per week. “Deze stijging verdient aandacht, het gaat immers om de verkeersveiligheid van schoolgaande kinderen”, aldus Weurding.

Veel nieuwe kinderen op de schoolroute

Veilig Verkeer Nederland start vandaag weer haar traditionele ‘De scholen zijn weer begonnen’-campagne. “Automobilisten moeten na de zomervakantie altijd weer even gewaarschuwd worden om extra op te letten omdat kinderen in grote groepen, lopend en op de fiets op weg zijn naar school. Er zijn veel nieuwe kinderen op de schoolroute en ook veel onervaren fietsers”, aldus Felix Cohen, directeur van Veilig Verkeer Nederland.