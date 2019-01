Zomerserie (12): zeven vragen aan Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars

In de zomerluwte komt amweb met een serie interviews met mensen uit de verzekeringssector. Luchtig, maar toch prikkelend. We leggen ze tien vragen voor, waarvan ze er zeven moeten beantwoorden. De twaalfde in de reeks is Richard Weurding, directeur bij het Verbond van Verzekeraars.

1.We zijn halverwege 2016. Hoe zou je het jaar tot nu toe kenschetsen? Wat ging goed? Wat ging fout?

“We hebben in de eerste helft van 2016 een aantal concrete resultaten neergezet waarmee we de klant willen ondersteunen en die ook voor adviseurs nuttig zijn, zoals de uitrol van verzekeringskaarten, de lancering van de vergelijkingssite www.verzekeraarsinbeeld en de opening van het adviesloket beleggingsverzekeringen. Wat niet goed ging, daar hoef ik niet lang over na te denken: de Brexit. Dat is een slechte ontwikkeling voor zowel het Verenigd Koninkrijk als de Europese Unie. Bijzonder dat zoveel mensen denken dat je in je eentje verder komt, dan samen. Ik geloof nog steeds heilig in de meerwaarde van samenwerking, ook in Europees verband.”

2.Wat hoop je dat er in de tweede helft van 2016 nog gebeurt?

“We hebben in het eerste half jaar enorm veel klimaatschade gehad. Een enkele hagelbui heeft voor honderden miljoenen euro’s verwoest, verzekeraars en adviseurs zetten in de getroffen regio alle zeilen bij om die verzekerde schades te regelen. We krijgen als gevolg van klimaatverandering helaas vaker te maken met extreem weer, maar ik hoop toch dat de tweede helft van dit jaar in dit opzicht wat rustiger verloopt.”

3.Waar ga je heen met zomervakantie? En waarom?

“We gaan met het gezin naar Brazilië, onder meer vanwege de Olympische spelen. Vier jaar geleden waren we bij de Spelen in Londen en dat is toen erg goed bevallen. Het wordt de eerste keer dat we Zuid-Amerika bezoeken, dus we combineren dit met een rondreis door het land.”

4.Als je één ding in de markt zou kunnen veranderen, wat zou dat dan zijn?

“Ik zou de geldmarktrente richting een meer normaal niveau willen brengen, maar ik vrees dat we economisch moeten leren leven met een lage rente die langere tijd het beeld bepaalt.”

5.Gebruik je je smartphone op vakantie? Waarvoor en hoe vaak?

“Anders dan mijn dochters ben ik daar zeer terughoudend in. In noodgevallen ben ik uiteraard wel bereikbaar. Laat ik het zo zeggen: ik ga niet op Pokemon-jacht in Brazilië.”

6.Als ik het voor het zeggen had dan zou ik het woekerpolisdossier meteen oplossen door…

‘Ik vrees dat ik niet degene ben die dit dossier met een knip van de vingers kan oplossen, al vind ik dat het achteraf gezien lang heeft geduurd. We moeten nu de tijd nemen om klant voor klant naar passende oplossingen te zoeken. Dat gaat gelukkig steeds beter. Daar ligt de sleutel: niet ik, maar de klant bepaalt uiteindelijk wanneer het klaar is.”

7.Mijn boodschap aan het intermediair in Nederland is…

“De financiële dienstverlening staat aan de vooravond van grote veranderingen als gevolg van technologische ontwikkelingen en toepassingen. Ik zou adviseren: zorg ervoor dat dit hoog op de agenda staat en dat je goed kunt aanhaken bij deze ontwikkelingen die echt ook gaan ingrijpen op de dienstverlening en klantrelaties. Voor wie dat goed oppakt – dat geldt ook voor mijn nichtje van 21 – is er nog een mooie toekomst.”

