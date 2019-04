Weer versterking voor Veldsink. Nu met Velten

Veldsink Groep heeft een belang genomen in de in Rijssen gevestigde Velten Groep. Albert Velten blijft als directeur verantwoordelijk voor de totale organisatie waar ruim 60 mensen werken. “Het is de bedoeling dat Velten Groep zelfstandig blijft opereren” geeft Henri Veldsink, directeur Veldsink Groep, aan.

“Er staat een solide organisatie die we in gezamenlijkheid verder willen uitbouwen. Voor onze groep is dit een belangrijke stap in de uitbreiding van ons werkgebied”, aldus Veldsink. Velten is als volmachtbedrijf actief op de particuliere en zakelijke markt. In ondernemend Twente is de organisatie een begrip op het gebied van verzekeringen, hypotheken, pensioenen en verzuimmanagement. Op het vlak van arbodienstverlening, is Velten Groep met haar dochteronderneming Assist Verzuim, dan ook een serieuze speler.

Albert Velten: “De afgelopen jaren zijn we sterk gegroeid in deze tak van sport die prima aansluit bij onze zakelijke relaties. Voor de komende tijd hebben we de ambitie om dit verder uit te bouwen. Voor mij is het belangrijk om dit samen met een ander familiebedrijf te doen. Dat geeft vertrouwen en is tevens een goede basis voor de lange termijn”.

Forse groei door achtereenvolgende overnames

Veldsink Groep is als familiebedrijf met verschillende onderdelen actief in de financiële dienstverlening. Het Brabantse bedrijf groeide de afgelopen jaren fors door achtereenvolgende overnames. Zo nam Veldsink eind vorig jaar nog de Bossche serviceprovider De Financiële Makelaar over. De groep bestaat daarnaast uit Veldsink Adviesgroep (16 advieskantoren), de landelijke hypotheekketen NBG, serviceprovider VCN (verzekeringen) en hypothecair serviceprovider VCN United Capital.