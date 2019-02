Vanaf 2017: eigenrisicodrager voor de WGA voor vast én flex

Op 1 januari 2017 gaat de laatste fase van de wet BeZaVa in. Dat heeft gevolgen voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de WGA. Nu zijn zij alleen nog eigenrisicodrager voor de WGA voor vaste medewerkers. Flexwerkers zijn verzekerd via het UWV.

Maar vanaf volgend jaar worden WGA-vast en WGA-flex samengevoegd tot 1 WGA-risico, waardoor de huidige WGA eigenrisicoverzekeringen niet langer geldig zijn.

Eigenrisicodrager worden of niet? Dat is de vraag die elke werkgever zich moet stellen. Het is ook de vraag die ú uw zakelijke relaties voorlegt wanneer u de ontwikkelingen rondom de wet BeZaVa met hen bespreekt. Er valt voor werkgevers écht wat te kiezen. Bij het maken van de juiste keuze vertrouwen zij op uw expertise. Avéro Achmea ondersteunt u daarbij.

Op wijzorgenvoorinkomen.nl/werkgevers vindt u actuele informatie over de wet- en regelgeving, preventiemaatregelen en onze WIA- en verzuimproducten. U vindt er ook handige tools die u ondersteunen bij uw advies en om zélf een succesvolle campagne te voeren waarin verzuim en in het bijzonder het eigenrisicodragerschap centraal staan.