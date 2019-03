Ruud van Kampen gaat weg bij VKG

“VKG heeft zich ontwikkeld tot één van de toonaangevende serviceproviders in de branche. Vanuit de liefde voor het mooie assurantievak hebben we er onze missie van gemaakt om zowel adviseurs als verzekeraars succesvol te laten ondernemen. In de toekomst zie ik een belangrijke rol voor de professionele en vakbekwame adviseur. Serviceproviders zoals VKG zullen een belangrijke rol blijven spelen, vanwege de grote toegevoegde waarde voor de keten. Ik kijk terug op een boeiende loopbaan en ben dankbaar voor bijna 40 jaar samenwerking met alle collega’s. Daarom ben ik enorm trots op alle medewerkers van VKG, die dit succes dagelijks waarmaken.” aldus Ruud van Kampen.

Tom van der Geer, directievoorzitter van VKG: “Ruud heeft enorm veel betekend voor het assurantievak en voor VKG in het bijzonder. Wij bedanken Ruud dan ook voor zijn tomeloze inzet.”

Ruud van Kampen stuurde een brief naar de relaties. Hieronder de integrale versie:

Beste relatie,

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan.

Voor mij is de tijd van gaan nu gekomen!

Zoals u weet zijn de aandelen van VKG in 2015 overgenomen door a.s.r. Deze overname was voor Lex en mij een droomscenario, omdat de overname door een strategische partner de continuïteit en verdere ontwikkeling van het bedrijf het best kan garanderen.

Maar als een kind volwassen is, moet je het ook los kunnen laten. En daarom heb ik besloten de verdere ontwikkeling van het bedrijf over te laten aan de nieuwe eigenaars. Per 1 augustus 2016 leg ik daarom mijn functie neer en draag de werkzaamheden over aan de directie van VKG.

Ik heb aan de wieg mogen staan van de serviceprovider die VKG nu geworden is. Gedreven door een met de paplepel ingegoten liefde voor het assurantie vak zochten wij eind jaren ’70 naar een nieuwe manier om deze liefde te voeden en te koesteren. De samenwerking met collega’s lag toen als beste keuze voor de hand.

En ook al was VKG toen nog maar een piepkleine organisatie, het bezat toen al een groot netwerk van samenwerkende partners en alle facetten van het vak waren binnen de organisatie vertegenwoordigd. Vanaf de start van deze nieuwe opzet, heeft het bedrijf een enorme groei doorgemaakt. Het managen van deze groei en het telkens verbeteren van de dienstverlening waren de grootste opgaven waar we voor stonden.

Door ons groeiende team van betrokken en deskundige collega’s hebben we deze opgaven kunnen volbrengen en hebben we ons kunnen ontwikkelen tot een van de meest vooraanstaande serviceproviders van Nederland. En daar kan ik trots op zijn. Niet alleen op dit resultaat, maar ook op de samenwerking met onze adviseurs en met onze collega’s, zowel binnen als buiten het bedrijf.

Ik kan dan ook met warme gevoelens terugkijken op mijn loopbaan en ik zeg u daarvoor dank uit de grond van mijn hart.

Ik geloof hartgrondig in de functie van een vakbekwame assurantieadviseur, zoals u dat bent. Ondanks de beschikbaarheid van allerlei manieren waarop een consument of een onderneming zichzelf tegenwoordig kan voorzien van verzekeringen en andere financiële producten, ben ik van mening dat een vakbekwame adviseur keihard nodig is voor het daadwerkelijk elimineren van de risico’s op een goede en verantwoorde wijze. Dat is nu zo en dat zal voor mij altijd zo blijven. Het internet en de automatisering zijn daarbij slechts stukken gereedschap, maar nooit de oplossing. Geen mens is hetzelfde en geen situatie is gelijk. Het menselijk brein, dat gebruik maakt van compassie, empathie en inlevingsvermogen, gecombineerd met een keihard verstand van zaken, is wat mij betreft niet te vervangen door een voorgeprogrammeerde rekenmachine.

Ik geloof daarom in uw toekomst, mits u altijd het vizier richt op uw klant. Want daar doet u het voor en de klant zal u daarvoor belonen. Dat was altijd zo en dat zal altijd zo blijven.

Ik wens u daarom heel veel succes in de toekomst. VKG zal u daarbij blijven ondersteunen. En ik wens dat u aan het einde van uw loopbaan net zo tevreden achteruit kan kijken, als ik dat nu kan.

Ik ben geen mens van afscheidsrecepties. Dat wachten in zo’n rij om even snel een paar woordjes te kunnen wisselen, is niet mijn ding. Ik laat het daarom bij dit bericht, maar hoop dat ik u op en een of andere plek bij de een of andere gelegenheid nog een keer tegenkom.

Warme groeten,

VKG (Van Kampen Groep) Ruud van Kampen