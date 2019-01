Robot Pepper gaat in verzekeringen

Pepper, de robot die is ontwikkeld door het Japanse ICT-bedrijf SoftBank, krijgt het druk. Afgelopen voorjaar begon hij als medewerker bij Pizzahut en vanaf komend najaar gaat hij aan de slag als verkoper van verzekeringen. De Japanse levensverzekeraar Meiji Yasuda wil volgend jaar honderd robots hebben werken op in totaal tachtig vestigingen.

Op de kantoren zal Pepper een eigen werkplek krijgen naast de bestaande medewerkers en verzekeringsproducten gaan uitleggen aan klanten. Daarnaast zal hij volgens Daily Mail worden ingezet om te spreken op seminars en salesmedewerkers gaan vergezellen op bedrijfsbezoeken.

Pepper gaat uitleg geven over relatief eenvoudige en betaalbare verzekeringsproducten, aldus The Japan News. Een van de drijfveren voor Meiji Yasuda zou zijn dat strengere regels het lastiger hebben gemaakt om verzekeringen te verkopen op de zakelijke markt. Met de inzet van robots probeert het bedrijf de aandacht te trekken.

Ook in Nederland

De humanoïde robot Pepper wordt sinds vorig jaar verkocht. De prijs lag toen op € 1.417. Twee Belgische ziekenhuizen hebben er een aangeschaft, maar die variant is met een prijskaartje van € 30.000 aanmerkelijk duurder. Cruisebedrijf Costa heeft inmiddels ook Peppers aan boord. De robot, gebaseerd op kunstmatige intelligentie, ontwikkelt een eigen persoonlijkheid en is in de ‘cloud’ verbonden met zijn soortgenoten. Daardoor kunnen de robots van elkaar leren. Innovatiebureau Dutchwork heeft deze maand de eerste Pepper naar Nederland gehaald.